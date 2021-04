Catania-Casertana 3-0, interviste Baldini, Reginaldo e Pinto - video. Il tecnico etneo e il segreto della disponibilità da parte di tutta la rosa etnea: "Si sta bene in gruppo, si sta bene insieme".

Catania-Casertana 3-0, Baldini, Reginaldo e Pinto – video. Con la vittoria interna contro la Casertana il Catania resta al quarto posto e consacra la classifica attuale.

Tuttavia si presenta la possibilità di scavalcare il Bari in quarta posizione in caso di successo nel prossimo match in casa del Foggia.

Nell’intervista post-gara il tecnico etneo Francesco Baldini considera la prestazione odierna “la migliore da quando li alleno (il Catania, ndr.)“,

e spiega come il segreto della costanza del collettivo etneo sia la disponibilità e la voglia di mettersi in gioco da parte della squadra.

Queste le parole dell’allenatore rossazzurro:

“Anche oggi i complimenti vanno ai ragazzi perché non era semplice, in una mattinata abbiamo cambiato l’occupazione degli spazi in campo”.

“Chi non gioca meriterebbe di giocare titolare, non è facile fare le scelte, i ragazzi mi mettono in grande difficoltà”.

E spiega:

“Si sta bene in gruppo, a prescindere dalle assenze di oggi, avrebbero meritato di giocare tutti quanti”.

Conclude Baldini:

“Il segreto è la disponibilità che danno questi ragazzi: qualsiasi cosa che gli si proponga all’ultimo minuto loro assimilano velocemente i concetti”.

Al termine del match è intervenuto anche Reginaldo, oggi a segno per la seconda volta con la maglia etnea.

L’attaccante rossazzurro ha spiegato che “all’andata la Casertana ci aveva messo in difficoltà, oggi siamo stati bravi a portare la partita dalla nostra parte”,

precisando però che “dobbiamo pensare al Foggia e cominciare i playoff”.

Pensiero condiviso dal compagno di squadra Giovanni Pinto, d’accordo sull’ottima prestazione data in campo.

Infine proprio Pinto sulla partita contro la Casertana ha dichiarato di aver disputato “forse il miglior primo tempo di tutta la stagione”.