Catania-Casertana, quarto posto non impossibile. Il match valevole per la trentasettesima giornata di Serie C è in programma domenica 25 aprile alle 17,30 allo stadio "Angelo Massimino".

Catania-Casertana, quarto posto non impossibile. In seguito alla prima sconfitta con mister Baldini alla guida in casa del Catanzaro,

il Catania prepara la sfida interna contro la Casertana e lotta per agganciare il quarto posto in classifica nelle prossime due gare di campionato.

Per la formazione rossazzurra si tratta di una gara fondamentale per non scivolare nel tabellone della regular season.

Infatti in caso di vittoria il Catania avrebbe maggiori possibilità di portarsi dietro al podio,

avendo però l’eventuale certezza matematica soltanto in occasione del prossimo e ultimo match della stagione prima dei playoff.

Sul fronte dell’organico etneo mister Baldini da un lato non potrà avere a disposizione Alessandro Confente,

portiere che in questi giorni si è sottoposto a un’operazione al menisco,

mentre dall’altro dovrà attenzionare la situazione dei diffidati, ai quali si aggiungono due titolarissimi come Luis Maldonado e Andrea Russotto.

Per quanto concerne l’aspetto tattico l’allenatore rossazzurro potrebbe confermare il suo consueto 4-3-3,

dando più spazio a Francesco Golfo sugli esterni e Matteo Di Piazza come punta di diamante.

D’altro canto al “Cibali” arriva una corazzata come la Casertana in cerca del consolidamento dell’attuale decimo posizionamento in classifica.

Alla squadra campana, infatti, serve un successo immediato per evitare il sorpasso da parte della Viterbese a quattro punti di distanza.

A tal proposito i riflettori saranno puntati su colui che sta trascinando la Casertana in questo rush finale di campionato.

Si tratta dell’attaccante Luigi Cuppone, al momento terzo nella griglia dei marcatori con quattordici reti,

e i playoff da conquistare anche quest’anno rimediando all’ultimo periodo altalenante.