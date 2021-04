Novelle di Pirandello con Unict e Teatro della città. Giovedì 22 aprile per sinESTEsie, on air il radiodramma di Luigi Pirandello diretto da Angelo Tosto.

Novelle di Pirandello con Unict e Teatro della città

Novelle di Pirandello con Unict e Teatro della città. Il regista Angelo Tosto sintetizza il fil rouge che lega le sei novelle pirandelliane scelte per il percorso ‘La Buona Novella‘ che sono:

Il vitalizio, L’altro figlio, La Cattura, La Paura del sonno, La Giara, Ciaula scopre la luna .

Tosto afferma:

«Pirandello è teatro e in ogni sua opera si rintraccia teatralità e drammatizzazione, per questo, quando mi è stato chiesto di partecipare alla trasmissione radiofonica e multimediale ,

Estensioni Teatrali, non ho potuto che ispirarmi alle novelle dell’autore girgentino che sono già di per sé teatrali”.

Il regista si riferisce a un progetto Radio Teatro Città on Web – iniziativa culturale multimediale lanciata dal Teatro della Città,

Centro di Produzione Teatrale in collaborazione con l’Università di Catania.

Primo appuntamento del percorso è Il vitalizio, radiodramma pirandelliano che andrà in onda giovedì 22 aprile alle ore 19 (repliche venerdì ore 13).

I radiodrammi, come sempre, saranno fruibili su diversi canali multimediali:

in streaming su radiozammu.it in FM sulla frequenza 101.00 MHz; su Spotify; in video sul canale YouTube zammù tv – Università di Catania.

A proporre i sei radiodrammi pirandelliani, con la regia di Angelo Tosto e la consulenza del professore Fernando Gioviale, sarà un cast eccellente.

La compagnia è composta dagli attori:

Debora Bernardi, Filippo Brazzaventre, Alessandra Costanzo, Lorenza Denaro, Lucia Portale, Giampaolo Romania, Riccardo Maria Tarci.

Saranno loro, con le loro voci a far materializzare nella mente dell’ascoltatore le vicende del povero Maràbito.

Il personaggio non riesce a pensare di lasciare la sua terra, dove ogni albero, ogni animale, ogni tralcio di vite e persino ogni filo d’erba, gli parlano e gli appartengono come fossero tanti cari figli.

E quando, essendo ormai vecchio e incapace di sostenere l’enorme fatica del lavoro dei campi, decide di dare la sua tenuta al mercante Scinè in cambio di un vitalizio, non gli resterebbe che aspettare la morte.

Spiega Angelo Tosto:

«Le novelle pirandelliane sono tutte meravigliose e affascinanti ma abbiamo scelto quelle più adatte alla traduzione teatrale, quindi le più ricche di dialoghi».