Incidente sulla Palermo-Mazara, due morti carbonizzati. Scontro mortale, sulla autostrada A 29. L’incidente è avvenuto all’uscita della galleria di Fulgatore.

L’incidente è avvenuto all’uscita della galleria di Fulgatore dove le persone sono morte carbonizzate all’interno della vettura.

Un’auto per cause in corso di accertamento si è schiantata contro il guard-rail, prendendo fuoco.

Lanciato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Le vittime, procedevano da Palermo verso Trapani.

Nell’impatto hanno perso la vita Salvatore Vultaggio, 66 anni, e Salvatore Esposito, 72 anni, entrambi di Trapani.

Viaggiavano a bordo di una Suzuki Swift, a un certo punto il conducente ha perso il controllo del veicolo che si è schiantato contro il gurd rail.

L’auto ha preso fuoco e le vittime trovate carbonizzate sono rimaste incastrate tra le lamiere.

Le cause del sinistro sono in fase di accertamento le forze dell’ordine sono al lavoro per accertare la dinamica dello schianto