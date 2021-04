Catanzaro-Catania 2-0, terza posizione ora più distante. Prima sconfitta per il Catania con mister Baldini sulla panchina etnea. Il Catanzaro ottiene un distacco di sei punti dagli etnei, si complica la corsa al podio per i siciliani.

Catanzaro-Catania 2-0, terza posizione ora più distante

Catanzaro-Catania 2-0, terza posizione ora più distante. Il Catania sfida in trasferta il Catanzaro allo stadio “Nicola Ceravolo” nella trentaseiesima giornata di Serie C,

match chiave in ottica playoff per quanto riguarda l’aggancio del podio in classifica.

La formazione giallorossa scende in campo con il 3-4-2-1. In porta titolare Raffaele Di Gennaro.

Nel tridente difensivo calabrese spazio a Luca Martinelli e Stefano Scognamillo con Davide Riccardi in mezzo.

Sulle corsie laterali mister Villa, al posto dello squalificato Antonio Calabro, sceglie Roberto Pierno e Riccardo Gatti,

mentre sulla mediana conferma per Andrea Risolo e Luca Baldassin.

Infine nel reparto offensivo l’allenatore giallorosso manda in campo il duo composto da Massimiliano Carlini e dall’ex rossazzurro Davis Curiale,

entrambi sostenuti alle spalle dal trequartista Alessio Di Massimo.

Per il Catania mister Baldini conferma il 4-3-3 con qualche modifica rispetto al precedente match contro il Potenza.

Tra i pali ancora presente Miguel Angel Martinez,

mentre nel poker di difesa l’allenatore etneo riconferma Luca Calapai e Giovanni Pinto sulle fasce,

e cambia la coppia centrale, stavolta formata da Denis Tonucci e Tommaso Silvestri,

quest’ultimo al rientro in campo dopo un’infortunio di quasi due mesi.

A centrocampo spazio ai mediani Giacomo Rosaia, in questa gara titolare in virtù dell’assenza di Nana Welbeck,

e Jacopo Dall’Oglio, a sostegno del playmaker Luis Maldonado.

Infine in attacco titolare il centravanti Matteo Di Piazza, anch’egli fra gli ex del match,

retto da Andrea Russotto e Reginaldo in posizione di esterni.

Nei primi minuti di gara viene subito in risalto l’atteggiamento a viso aperto su entrambe le sponde,

con le due squadre impegnate a gestire diligentemente il possesso palla e andare alla conclusione sotto porta.

In particolar modo è il Catania ad essere leggermente più incisivo in zona d’attacco,

conquistando gli etnei due corner in questi istanti e sfruttando le corsie esterne per impegnare la difesa avversaria nel ripiego.

Infatti sono proprio i rossazzurri a realizzare la prima occasione del match al minuto 15 con Tonucci che,

sugli sviluppi del secondo calcio d’angolo a favore del Catania,

tenta lo stacco di testa sul cross di Russotto in area ma spedisce la sfera troppo a lato.

Di contro il Catanzaro, se da una parte non si rende particolarmente pericoloso nei pressi dell’area etnea,

dall’altra focalizza l’attenzione sulle verticalizzazioni per vie centrali grazie al dialogo fra il centrocampo e il reparto offensivo,

sfruttando tanto le sovrapposizioni sulle fasce, quanto gli inserimenti di Carlini e Curiale sul filo del fuorigioco.

Così la formazione giallorossa trova il suo primo squillo al minuto 20 con Di Massimo, il quale, sullo scarico interno di Baldassin, non carica il destro a tu per tu con Martinez,

con il portiere rossazzurro che in questo modo può bloccare senza difficoltà il pallone.

Inoltre il Catanzaro prende coraggio nella prima mezz’ora di gara e approfitta di una distrazione nel possesso palla avversaria a centrocampo al trentunesimo,

minuto in cui Di Massimo inizia la ripartenza e appoggia la sfera sui piedi di Baldassin dal limite dell’area,

con quest’ultimo calibra la sassata ma la conclusione si esaurisce oltre il fondo.

Una timida risposta da parte del Catania giunge sia nel minuto successivo sulla girata di testa di Di Piazza che tocca l’esterno della rete,

sia al minuto 35 quando Russotto tenta il tiro a giro dalla distanza ma non centra lo specchio della porta,

nonostante alcuni compagni fossero senza marcatura sotto porta.

Dopo un primo tempo a reti inviolate ma con grande agonismo e concentrazione su entrambe le sponde, al rientro in campo i due allenatori mantengono gli stessi assetti del primo tempo,

attribuendo ulteriore costanza all’approccio combattuto in partita.

I secondi quarantacinque minuti regalano subito intensità, nello specifico al minuto 48 quando Maldonado fa tremare la porta giallorossa su calcio di punizione.

In questa occasione il regista ecuadoregno mira il tiro verso l’angolino sinistro, tuttavia il pallone sfiora soltanto il palo esterno,

dando così l’illusione del gol ai presenti al “Ceravolo” e mancando un’ottima occasione per andare in vantaggio.

A partire da questo momento di gioco i ritmi del match si fanno più frenetici, soprattutto grazie a un Catanzaro adesso più reattivo oltre la propria metà campo,

impensierendo spesso la difesa etnea con scambi veloci sotto porta.

A questo punto mister Baldini prova a cambiare qualcosa nel modulo inserendo Izco e Golfo al posto di Rosaia e Reginaldo,

dando maggiore spinta sugli esterni e un equilibrio più disteso a centrocampo.

E di fatto la propositività in zona avversaria da parte dei calabresi si evidenzia al minuto 65 con Curiale che,

nel corso di un’incursione, tenta la conclusione rasoterra calciando però centrale,

non approfittando del buco lasciato dai difensori etnei e vanificando una buona opportunità per stabilire il dominio.

Tuttavia il destino del match si ribalta nel corso del minuto 75 quando il Catanzaro riesce a capitalizzare il vantaggio dopo la precedente occasione.

Stavolta il protagonista è Di Massimo che, lanciato in area dalla linea della mediana con un cross filtrante,

aggancia la sfera e si lancia verso la porta etnea, condannando Martinez a tu per tu e siglando la rete dell’uno a zero.

In seguito la squadra giallorossa mantiene un atteggiamento offensivo nonostante il vantaggio,

e cerca il raddoppio al minuto 78 con Evacuo, entrato un minuto prima al posto di Curiale come prima sostituzione dei calabresi,

il quale calibra il tiro dalla distanza ma in questa occasione Martinez respinge in corner.

Ciononostante servono soltanto otto minuti al Catanzaro per allungare le distanze e chiudere virtualmente il match,

tant’è vero che al minuto 86 è Baldassin a segnare il gol del due a zero,

nell’occasione in cui il centrocampista giallorosso smarca la difesa rossazzurra e trova il varco fatale per insaccare la sua prima rete in stagione.

Negli ultimi minuti del match è da evidenziare l’entrata in campo per Volpe per Di Piazza,

alla prima presenza in maglia etnea dopo il suo arrivo a gennaio,

sebbene comunque il Catania adesso non riesca a reagire e accorciare lo svantaggio per mettere a segno il gol della bandiera.

Infatti nemmeno nei quattro minuti di recupero la formazione etnea va oltre il risultato,

subendo il dialogo serrato fra i reparti giallorossi.

Dunque il Catania subisce la prima sconfitta con mister Baldini sulla panchina etnea e vede sfumare le speranze di agganciare il terzo posto,

mentre il Catanzaro porta a casa tre punti fondamentali nello scontro diretto odierno e supera i diretti concorrenti etnei a sei punti di distacco,

avendo inoltre i giallorossi la trentacinquesima giornata da recuperare contro la Juve Stabia.

Catanzaro-Catania 2-0, terza posizione ora più distante.

CATANZARO-CATANIA 2-0

CATANZARO (3-4-2-1): Di Gennaro; Martinelli, Riccardi, Scognamillo; Pierno, Risolo, Baldassin, Gatti; Di Massimo (88′ Parlati), Carlini; Curiale (77′ Evacuo).

A disp. di Villa: Branduani, Mittica, Parlati, Grillo, Jefferson, Evacuo, Molinaro.

CATANIA (4-3-3): Martinez; Calapai (81′ Manneh), Tonucci, Silvestri, Pinto; Rosaia (59′ Izco), Maldonado (81′ Albertini), Dall’Oglio; Russotto, Di Piazza (87′ Volpe), Reginaldo (59′ Golfo).

A disp. di Baldini: Santurro, Albertini, Sales, Claiton, Giosa, Zanchi, Izco, Manneh, Volpe, Golfo, Piccolo, Vrikkis.

ARBITRO: Marco Ricci (Firenze)

AMMONIZIONI: Russotto (CT), Di Massimo (CZ), Pierno (CZ).

RECUPERO: 2′ p.t.; 4′ s.t.

MARCATORI: 75′ Di Massimo (CZ); 86′ Baldassin (CZ).

Catanzaro-Catania 2-0, terza posizione ora più distante.