Open Arms, rinvio a giudizio per Salvini. Il senatore del Carroccio risponderà di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.

Open Arms, rinvio a giudizio per Salvini. Il gup di Palermo Lorenzo Jannelli ha rinviato a giudizio il leader della Lega Matteo Salvini.

Il senatore del Carroccio risponderà di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.

Secondo la Procura l’ex ministro avrebbe impedito illegittimamente, alla nave della ong catalana Open Arms, con 147 migranti soccorsi in mare, di attraccare a Lampedusa.

Per giorni i profughi rimasero davanti alle coste dell’isola.

L’ex ministro Salvini commenta:

«La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci vado a testa alta, anche a nome vostro. Prima l’Italia. Sempre».

Il processo inizierà il 15 settembre davanti ai giudici della seconda sezione penale del tribunale di Palermo.

La Procura di Palermo aveva chiesto il rinvio a giudizio del senatore.

In aula per l’ufficio inquirente erano presenti il Procuratore Francesco Lo Voi, l’aggiunto Marzia Sabella e il pm Gery Ferrara.

Il caso Open Arms sbloccato dall’intervento della Procura di Agrigento.

I magistrati dopo avere accertato con una ispezione a bordo le gravi condizioni di disagio fisico e psichico dei profughi trattenuti sull’imbarcazione, ne ordinarono lo sbarco a Lampedusa.

La difesa di Salvini nel corso dell’arringa ha sostenuto che la decisione del senatore, dettata dall’esigenza di tutelare i confini nazionali e che comunque fosse stata presa dall’intero Governo.

Inoltre, secondo l’avvocato Giulia Bongiorno, difensore del leader della Lega, alla Open Arms era stata offerta la possibilità di attraccare sia a Malta che in Spagna: la ong avrebbe rifiutato entrambe le opzioni dirigendosi verso Lampedusa.

Nell’udienza preliminare si sono costituite 21 parti civili: oltre a 7 migranti di cui uno minorenne, Asgi (Associazione studi giuridici immigrazione), Arci, Ciss, Legambiente,

Giuristi Democratici, Cittadinanza Attiva, Open Arms, Mediterranea, AccoglieRete, Oscar Camps, comandante della nave e Ana Isabel Montes Mier, capo missione Open Arms.

La ong Open Arms twitta:

«#Salvini rinviato a giudizio con l’accusa di sequestro di persona e rifiuto atti d’ufficio».

Conclude:

«Felici per tutte le persone che abbiamo tratto in salvo durante la #Missione65 e in tutti questi anni. La verità del #Med è una, siamo in mare per raccontarla».