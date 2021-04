Verso Catanzaro-Catania per agganciare il podio. Il match valevole per la trentaseiesima giornata di Serie C è in programma domenica 18 aprile alle 12 e 30 allo stadio "Nicola Ceravolo" di Catanzaro.

Verso Catanzaro-Catania per agganciare il podio

Verso Catanzaro-Catania per agganciare il podio. In seguito alla quarta vittoria consecutiva in casa contro il Potenza sul punteggio di cinque a due,

il Catania dimostra continuità e grinta agonistica e lotta per arrivare sul podio in classifica, adesso distante quattro punti.

Una distanza pressoché raggiungibile nelle tre gare di campionato ancora da disputare,

sebbene un gradino sopra gli etnei si trovi il Catanzaro, prossimo avversario dei rossazzurri,

che dovrà recuperare la trentacinquesima giornata contro la Juve Stabia e ritornare potenzialmente avanti in caso di un successo.

In quest’ottica l’imminente confronto fra il Catania e la squadra calabrese, in programma domenica 18 aprile alle 12 e 30 allo stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro,

si palesa come un match chiave per quanto concerne la corsa ai piani alti della griglia dei playoff.

Da un lato, infatti, la compagine siciliana ha la possibilità di eguagliare il Catanzaro al quarto posto con una vittoria nella trasferta in casa giallorossa,

mentre i calabresi potrebbero sfruttare, in seconda analisi, proprio il recupero contro la Juve Stabia,

recuperando l’eventuale parità numerica con il Catania e consolidando almeno l’attuale posizionamento.

In occasione della sfida a Catanzaro mister Baldini potrà contare sul mediano Mariano Izco, al rientro con il collettivo in allenamento,

mentre dovrà fare a meno di Nana Welbeck nello stesso reparto, a causa di una squalifica per somma di ammonizioni.

Di contro, però, il tecnico etneo potrebbe non portare con sé Antonio Piccolo e Manuel Sarao,

ancora sotto sessioni individualizzate secondo quanto scritto nel bollettino medico del Calcio Catania,

e dunque crescono le probabilità di vedere Matteo Di Piazza titolare da centravanti, uno degli ex protagonisti del match di domenica, come in occasione del precedente match,

e una riconferma di Francesco Golfo sugli esterni assieme ad Andrea Russotto.

Sulla sponda opposta, invece, il Catanzaro assume un atteggiamento più ottimista dopo l’esito degli ultimi tamponi,

esito che ha dimostrato la negatività di quattro giocatori giallorossi, e rimanendo così soltanto tre componenti della rosa calabrese ancora positivi al Covid-19.

Inoltre tra gli ex del Catanzaro spiccano i nomi di Antonio Porcino, difensore cardine della fascia difensiva nel corso della prima gestione Lucarelli al Catania,

e Davis Curiale, attaccante rimasto impresso nella memoria dei tifosi etnei, adesso alla ricerca del sesto centro stagionale dopo l’ultima stagione alle pendici dell’Etna poco proficua.

Dunque la gara di domenica mattina al “Ceravolo” svelerà ulteriori novità sul finale di campionato,

essendo le due compagini impegnate a focalizzare l’attenzione sui prossimi playoff e su una vittoria che determinerebbe colpi di scena dell’ultimo minuto.