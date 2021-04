Coronavirus in Sicilia, 1.450 positivi e 6 morti. I test eseguiti sono 30.427. Catania prima per contagi. I dati per provincia.

Coronavirus in Sicilia, 1.450 positivi e 6 morti. I contagi nell’isola sono 92 in meno rispetto a ieri. I test eseguiti sono 30.427.

Il tasso di positività scende dal 5,2 al 4,7%. La Sicilia è la quarta regione in Italia per numero di contagi quotidiani.

I morti giornalieri diminuiscono sensibilmente, sono 6 (ieri 33). I guariti sono 802. Negli ospedali sono ricoverate 13 persone in meno (1 meno in terapia intensiva).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Catania 475; Palermo 315; Siracusa 165; Messina 122; Trapani 99; Agrigento 95; Caltanissetta 87; Enna 52 e 40 a Ragusa.

Contagi stabili in Italia, calano le vittime.

I nuovi positivi in tutto il Paese sono 16.974, ieri erano 16.168. Le vittime in un giorno sono 380 (ieri 469).

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore sono 319.633 (ieri 334.766). Il tasso di positività è del 5,3%, ieri era stato del 4,8%.

In Italia, i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid sono 3.417, in calo di 73 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri negli ospedali sono stati 211 (ieri 216). Nei reparti ordinari sono ricoverate 25.587 persone, in calo di 782 rispetto a ieri.

I contagiati da inizio epidemia sono complessivamente 3.826.156, i morti 115.937.

I positivi attualmente sono 510.023 (4.637 meno rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall’inizio della pandemia sono 3.200.196 (21.220 in più).

In isolamento domiciliare registrate 481.019 persone (3.782 in meno rispetto a ieri).