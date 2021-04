Calcio Catania, Agenzia delle Entrate risponde alla Sigi. Arriva la richiesta dell'Agenzia delle Entrate sul debito del club etneo con l'Erario : 5,7 milioni da spalmare in dieci anni. In casa SIGI si respira ottimismo.

In queste ultime ore sembra sempre più vicino il closing fra la SIGI Spa, attuale proprietà del Calcio Catania,

e l’imprenditore italo-americano Joe Tacopina in procinto di acquisire il 100% delle quote della società di via Magenta,

alla luce dell’odierna risposta dell’Agenzia delle Entrate alla stessa SIGI sulla dilatazione del debito con l’Erario.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, alla SIGI Spa sarebbe pervenuta la proposta di rateizzare 5,7 milioni di euro, invece che 12,4 milioni (la cifra intera della somma debitoria), in un periodo di dieci anni,

dovendosi aggiungere anche un’ipoteca sul centro sportivo di Torre del Grifo come copertura nei confronti dell’Istituto del Credito Sportivo.

Sebbene all’inizio l’attuale proprietà del club rossazzurro avesse chiesto di spalmare 5,3 milioni di euro di debito in vent’anni,

pare che tra i membri della Sigi si respiri ottimismo e positività per la richiesta dell’Agenzia delle Entrate,

richiesta che in questi giorni potrebbe trovare una sua concreta applicazione e giungere così all’ufficialità dell’intesa.

In relazione alla trattativa con Joe Tacopina si tratta di un passaggio di rilievo in quanto avvicinerebbe le due parti al tanto atteso closing,

e giungere al passaggio di proprietà entro la fine di aprile con una gestione a stelle e strisce all’orizzonte.