Catania-Potenza 5-2, reazione e rimonta col botto. Il Catania conquista la quarta vittoria di fila e tiene aperta la corsa al terzo posto in ottica playoff. Adesso il Potenza rischia lo scivolone in zona playout.

Catania-Potenza 5-2, reazione e rimonta col botto. Il Catania ospita al “Massimino” il Potenza in occasione della trentacinquesima giornata di Serie C.

Per la formazione etnea mister Baldini mantiene il 4-3-3. In porta titolare Miguel Angel Martinez.

Nel quartetto difensivo spazio ai terzini Luca Calapai e Giovanni Pinto e alla coppia centrale Giosa-Claiton.

Sulla mediana conferma per Nana Welbeck e Jacopo Dall’Oglio alle spalle del playmaker Luis Maldonado.

Nel reparto offensivo l’allenatore rossazzurro inserisce dal primo minuto Matteo Di Piazza,

centravanti supportato da Andrea Russotto e Francesco Golfo in posizione di esterni.

Il Potenza di mister Gallo scende in campo con il 4-3-1-2. Tra i pali confermato Richard Marcone.

Nel poker di difesa titolari Mario Coppola e Giuseppe Coccia ai lati assieme ai centrali Nicolò Gigli e Diego Conson.

A centrocampo linea di baricentro composta dai mediani Enrico Zampa e Manuel Ricci a supporto del regista ex Catania Rosario Bucolo.

Dietro la coppia d’attacco formata da Allan Baclet e Fabio Mazzeo aiutati dal trequartista Lorenzo Di Livio.

Sebbene nei primi minuti si percepisca un sostanziale equilibrio di entrambe le squadre,

il match si apre con un’ottima costruzione offensiva del Potenza che al terzo minuto capitalizza il vantaggio, e stabilisce una prima gerarchia in campo dal punto di vista tattico.

Infatti in occasione del gol dell’uno a zero la formazione potentina mette in risalto una transizione partita da un errore del Catania,

errore in cui Di Piazza perde il possesso del pallone nella metà campo avversaria, e sorprende gli etnei sfruttando un corridoio libero fra Giosa e Claiton davanti la porta,

con Mazzeo che lancia in area Baclet e quest’ultimo vincente nell’intenzione della prima rete della partita.

D’altro canto il Catania anche nel primo quarto d’ora di gioco non sembra soffrire le incursioni avversarie,

riuscendo in più riprese a giostrare un buon dialogo fra i reparti, soprattutto sulle corsie esterne grazie agli inserimenti di Russotto e alle sovrapposizioni di Pinto dalle retrovie.

Così la formazione rossazzurra impegna nello specifico la difesa rossoblu al minuto 16 sulla punizione angolata di Maldonado, ma Marconi respinge in corner e nega la gioia del gol al playmaker etneo.

Ciononostante il Catania mantiene lo stesso atteggiamento agonistico e riesce a pareggiare i conti nel corso del ventunesimo, minuto.

Infatti, Golfo, nel corso di una ripartenza in maggioranza di uomini, serve il filtrante sotto porta per Di Piazza.

Lo stesso dopo qualche tentennamento calcia in porta e, rientrando col destro, spiazza il portiere lucano siglando la rete dell’uno a uno,

In seguito cambiano i ritmi del match su entrambi i fronti nei primi trenta minuti, con il Catania che comincia a verticalizzare sui palloni alti in cerca degli spazi vuoti in zona offensiva,

e il Potenza adesso più defilato a centrocampo e più orientato a far girare il pallone sugli esterni.

Tuttavia il destino del match si capovolge proprio sullo scadere del primo tempo in favore degli etnei che,

durante una manovra tanto insidiosa quanto rocambolesca, realizza la remuntada al minuto 45.

In questa occasione, infatti, è Calapai che, agganciando il cross dalla distanza di Russotto, calibra il traversone da destra verso la porta,

riuscendo a siglare il gol del due a uno grazie a una deviazione di Ricci che termina sul palo interno prima di entrare in rete sorprendendo Marcone.

Al rientro dagli spogliatoi i due allenatori non apportano alcuna modifica agli assetti, mantenendo invariata la tattica dei primi quarantacinque minuti.

Per il Catania questa scelta si rivela efficace e regala i suoi frutti al minuto 55 quando gli etnei allungano le distanza siglando il gol del tre a uno,

in seguito dapprima al tiro di Golfo a tu per tu con Marcone respinto in uscita dal portiere rossoblu, e poi sul tap in di Di Piazza che realizza la prima doppietta con la maglia etnea sul cross dentro di Calapai,

approfittando anche della smanacciata dello stesso Marcone fatale per la squadra lucana.

Nonostante il doppio svantaggio, però, mister Gallo si rimbocca le maniche e inserisce in campo Salvemini e Sandri al posto di Di Livio e Baclet.

In particolar modo il tecnico lucano indovina la sostituzione di Sandri, il quale al minuto 55 riceve il cross di Coppola e dalla linea dell’area etnea concretizza la rete del tre a due,

con una conclusione al volo che si insacca a lato dove Martinez non può arrivare in tempo.

A partire dalla seconda frazione di gioco si evidenzia un gioco dinamico tanto da parte del Catania quanto del Potenza,

soprattutto sul fronte rossazzurro in cui mister Baldini permette ai suoi di rifiatare sostituendo Reginaldo, Manneh e Albertini per Golfo, Di Piazza e Calapai.

Di fatto, dopo un colpo di testa da parte di Giosa che termina di poco sopra la traversa al minuto 67,

la squadra siciliana stabilisce un ulteriore dominio nel minuto seguente segnando la rete del quattro a due.

Stavolta la firma è di Russotto che si coordina per la rovesciata sulla precedente traversa di Dall’Oglio, siglando così la sua quarta rete in campionato con gli etnei.

Negli ultimi istanti di gara si palesano gli equilibri finali in campo, da un lato un Catania tanto propositivo con un pressing alto, quanto ben sistemato in fase di ripiego che chiude le ripartenze lucane,

e dall’altro un Potenza concentrato in parte solo sul fronte difensivo ma calante nel comunicare con il reparto d’attacco, impensierendo poco la difesa rossazzurra.

Infine la formazione etnea chiude definitivamente il risultato nel secondo minuto di recupero del secondo tempo,

grazie al colpo di testa di Zanchi, al primo centro stagionale, nel corso di un calcio d’angolo in cui prima era stato Claiton a sovrastare di testa la difesa rossoblu.

Dunque il Catania cala la cinquina al “Massimino” e conquista la quarta vittoria di fila con mister Baldini in panchina, tenendo ancora aperta la corsa al terzo posto,

mentre il Potenza complica il discorso salvezza e rischia di scendere in zona playout senza una reazione concreta fino a fine stagione.

CATANIA (4-3-3): Martinez; Calapai (71′ Albertini), Giosa, Claiton, Pinto; Welbeck, Maldonado (80′ Rosaia), Dall’Oglio; Russotto (80′ Zanchi), Di Piazza (71′ Manneh), Golfo (66′ Reginaldo).

A disp. di Baldini: Santurro, Borriello, Albertini, Sales, Silvestri, Tonucci, Zanchi, Rosaia, Izco, Manneh, Reginaldo, Vrikkis.

POTENZA (4-3-1-2): Marcone; Coppola, Gigli, Conson, Coccia; Zampa (82′ Nigro), Bucolo (77′ Bruzzo), Ricci; Di Livio (58′ Sandri); Baclet (58′ Salvemini), Mazzeo (77′ Volpe).

A disp. di Gallo: Santopadre, Brescia, Noce, Panico, Nigro, Bruzzo, Sandri, Fontana, Salvemini, Romero, Cavaliere, Volpe.

ARBITRO: Luca Angelucci (Foligno)

AMMONIZIONI: Di Livio (PZ), Conson (PZ), Baclet (PZ), Bucolo (PZ), Welbeck (CT)

RECUPERO: 2′ p.t.; 5′ s.t.

MARCATORI: 3′ Baclet (PZ); 21′, 55′ Di Piazza (CT); 45′ Calapai (CT); 59′ Sandri (PZ); 68′ Russotto (CT); 90’+2′ Zanchi (CT).

