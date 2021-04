Verso Catania-Potenza, Baldini: "Partita aperta" - video. Oltre agli indisponibili Izco e Piccolo, da valutare le condizioni di Sarao. Scalpita Reginaldo per un posto da titolare sugli esterni.

Verso Catania-Potenza, Baldini: “Partita aperta” – video. Alla vigilia della sfida interna contro il Potenza in programma alle 15 al “Cibali”,

nell’odierna conferenza pre-gara a Torre del Grifo il tecnico etneo Francesco Baldini ha fatto il punto sulla situazione del collettivo etneo,

focalizzandosi soprattutto sul carattere competitivo di entrambe le squadre in campo domani.

Nello specifico, mister Baldini ha elogiato il reparto offensivo lucano, affermando che “il Potenza è una squadra che fa male” grazie anche all’apporto del centravanti Fabio Mazzeo.

Inoltre, in occasione di questo incontro di campionato l’allenatore rossazzurro, oltre agli indisponibili Mariano Izco e Antonio Piccolo per un affaticamento muscolare,

potrà far rifiatare in attacco Manuel Sarao, dando spazio a Reginaldo ma sugli esterni, e sebbene tutta la squadra siciliana risulti comunque convocata in panchina.

Queste le parole di Francesco Baldini:

“Mi aspetto una partita aperta, ci sono due squadre che domani se la giocheranno, non mi aspetto barricate da parte loro (Potenza, ndr.)”.

“Non guardo la classifica, viviamo con la squadra settimana dopo settimana, vogliamo fare il meglio possibile”.

“Giocheremo tutte le partite per portare a casa il risultato pieno”.

Alla luce delle indisponibilità in questione, sottolinea il tecnico:

“Continuiamo il nostro percorso di avvicinamento ai playoff cercando di recuperare tutti”.

Focus sul Potenza:

“Troveremo avversari con le punte veloci che ci rigiocheranno contro, ma siamo consapevoli di quello che sono i nostri limiti, quindi cerchiamo sempre di migliorare”.

Sul fronte dei turnover:

“Ho dei ricambi di alto livello, non mi preoccupano le assenze e le squalifiche, dovremo stare tutti molto attenti visto che alcuni giocatori sono diffidati, ma non voglio che i giocatori vadano in campo pensando a quello”.

Conclude Baldini:

“Avere a che fare con giocatori con tante partite alle spalle ha agevolato il mio compito, questo è un gruppo valido: basta dire una cosa e la mettono in atto”.

Ecco i ventisei convocati per la sfida contro il Potenza:

PORTIERI: 32 Alessandro Confente, 22 Miguel Ángel Martínez, 1 Antonio Santurro;

DIFENSORI: 16 Alessandro Albertini, 26 Luca Calapai, 3 Claiton Dos Santos Machado, 4 Antonio Giosa,

20 Giovanni Pinto, 17 Simone Sales, 5 Tommaso Silvestri, 18 Denis Tonucci, 29 Andrea Zanchi;

CENTROCAMPISTI: 23 Jacopo Dall’Oglio, 13 Mariano Julio Izco, 15 Luis Alberto Maldonado Morocho,

8 Giacomo Rosaia, 6 Nana Addo Welbeck-Maseko;

ATTACCANTI: 33 Matteo Di Piazza, 10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca, 28 Francesco Matteo Golfo,

19 Kalifa Manneh, 14 Antonio Piccolo, 7 Andrea Russotto, 9 Manuel Sarao, 30 Michele Volpe, 11 Agapios Vrikkis.