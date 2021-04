Catania-Potenza, playoff all'orizzonte. Il match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie C è in programma domenica 11 aprile alle 15 allo stadio "Angelo Massimino".

Catania-Potenza, playoff all’orizzonte

Catania-Potenza, playoff all’orizzonte. Dopo il terzo successo consecutivo in casa contro la Viterbese con mister Baldini sulla panchina etnea,

il Catania prepara la prossima sfida interna contro il Potenza per consolidare il miglior posizionamento in classifica in ottica playoff,

e provare la corsa al terzo posto distante al momento sette punti.

Il match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie C è in programma domenica 11 aprile alle 15 allo stadio “Angelo Massimino”.

In vista dell’imminente impegno di campionato in casa Catania fiocca una situazione non di poco conto da tenere in considerazione,

ovvero il numero dei diffidati rossazzurri, sei per l’esattezza,

fra i quali spiccano Nana Welbeck, che mister Baldini potrebbe affiancare a Jacopo Dall’Oglio in mediana nel consueto 4-3-3 al posto di Mariano Izco,

quest’ultimo reduce da un sovraccarico muscolare in base a quanto emanato dal bollettino medico della società etnea,

e Manuel Sarao, possibile candidato per partire da titolare al posto di Matteo Di Piazza in posizione di centravanti.

Inoltre il tecnico rossazzurro potrebbe rinnovare il modulo di domenica inserendo dal primo minuto anche Kalifa Manneh nel tridente d’attacco,

sebbene il ballottaggio nel reparto offensivo sia molto competitivo allo stato attuale,

ballottaggio dal quale bisogna escludere Antonio Piccolo, anch’egli a riposo dopo la precedente gara contro i laziali.

Di contro la formazione etnea affronta una compagine ostica come il Potenza che,

in virtù del quattordicesimo posto in classifica a quattro punti dalla zona playout,

vorrà giocarsi le sue ultime chances per scongiurare lo spettro di una retrocessione fatale e mettere in difficoltà il suo avversario.

Nello specifico, il tecnico lucano Fabio Gallo potrebbe mantenere costanza nel suo 4-3-1-2 dando spazio all‘ex per eccellenza del match,

ossia Rosario Bucolo, catanese di nascita diventato un simbolo per i tifosi rossazzurri,

mentre in attacco scalpita l’attaccante ex Foggia Fabio Mazzeo, ancora alla ricerca del primo gol con la squadra potentina.

Dunque su entrambi i fronti ci sono le carte in regola per assistere a una gara a viso aperto,

con il Catania che cerca continuità per puntare ai piani alti della classifica in vista dei playoff,

e il Potenza ancora capace di non cadere nell’abisso dei playout,

e avendo ancora qualche possibilità per salvare il campionato.