Palermo è zona rossa, Musumeci firma. Il presidente della Regione Siciliana ha emanato un’ordinanza che dispone la zona rossa in tutti i Comuni della Città metropolitana di Palermo a partire da domenica 11 e fino a giovedì 22 aprile

Palermo è zona rossa, Musumeci firma

Palermo è zona rossa, Musumeci firma. Il presidente della Regione Siciliana inserisce Palermo tra le zone rosse a causa dei molti contagi da covid-19.

L’ordinanza sarà attiva dalla mezzanotte di oggi e fino al 14 aprile compreso.

Anche alle scuole si applicheranno le disposizioni nazionali, quindi le attività scolastiche e didattiche saranno in presenza fino alla prima media compresa.

Per tutte le altre attività scolastiche è prevista la dad.

Musumeci ha prorogato la zona rossa a Caltanissetta, Caltavuturo, Palma di Montechiaro e Scicli.

A Palermo la situazione è sempre più drammatica: i pronto soccorso Covid dell’ospedale Cervello, di Termini Imerese e di Partinico sono ormai pieni.

L’indice di sovraffollamento al Cervello è al 155%.

Alto anche a Partinico dove nelle ultime ore sono state dirottare diverse ambulanze provenienti dal capoluogo.

I medici dagli ospedali spiegano: «La situazione nei pronto soccorso ha superato il limite».

Considerata la repentina evoluzione dei contagi e la diffusione delle varianti del Covid, in tutta la provincia.

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato un’ordinanza che dispone la zona rossa in tutti i Comuni della Città metropolitana di Palermo a partire da domenica 11 e fino a giovedì 22 aprile.

Stesse restrizioni e identica durata, come richiesto dai Comuni e a seguito delle relazioni delle Asp, a Marsala (in provincia di Trapani) e a San Cataldo (in provincia di Caltanissetta).

I Comuni siracusani di Priolo Gargallo e Buscemi, invece, non sono più zona rossa, così come disposto da un’ordinanza del presidente Musumeci, adottata dopo le richieste dei rispettivi sindaci e le relazioni dell’Asp aretusea.