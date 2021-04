Lavoro al Sud, concorso per 2.800 posti. Le regioni interessate sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sardegna e Sicilia

Lavoro al Sud, concorso per 2.800 posti. Emanato il bando di concorso pubblico per il reclutamento di 2.800 tecnici.

Essi svolgeranno la loro mansione presso le amministrazioni delle regioni del sud Italia, con un contratto di lavoro a tempo determinato.

Le regioni interessate sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Molise: Puglia; Sardegna e Sicilia.

Le modalità del bando.

Si tratta di un bando di concorso pubblico per il reclutamento del personale tecnico nelle amministrazioni.

Questo è rivolto a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti generali predisposti per la partecipazione ai concorsi pubblici e a coloro che posseggono la laurea triennale.

Il possesso di un titolo professionale, aggiunto al diploma universitario, e/o un titolo di laurea magistrale, specialistica e master, presuppone l’accumulo di punti per il concorso.

Scadenza presentazione domanda: 21 aprile.

La domanda di partecipazione al concorso, finalizzato al reclutamento dei tecnici, va presentata per via telematica entro, e non oltre, il 21 aprile.

Per procedere occorrerà accedere attraverso la piattaforma RIPAM, inserendo il proprio SPID e la propria PEC. La domanda di partecipazione ha un costo di €10.

Si invitano gli interessati a prendere visione per ottenere, in modo più dettagliato, le informazioni circa i requisiti e i possibili punti da ottenere per ogni titolo di studio;

Il bando è pubblicato sulla gazzetta ufficiale e del sito del Dipartimento della Funzione Pubblica per ottenere informazioni più dettagliate sulla data e il luogo di svolgimento del concorso.