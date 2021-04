Premio Internazionale Quartiere Avignone in arti e mestieri. Il fil rouge tra il passato e reale Quartiere Avignone e quello ideale, proposto con il Premio, rimane l’arte tout court.

Premio Internazionale Quartiere Avignone in arti e mestieri

Premio Internazionale “Quartiere Avignone in arti e mestieri”. Al via la Prima edizione del Premio Internazionale “Quartiere Avignone in arti e mestieri” – Scadenza 16 maggio 2021

Le Associazioni culturaliSpazio Macos e Monnalisa, con il patrocinio della Basilica Santuario Sant’Antonio di Messina e dell’Associazione “Visit Sicily” promuovono il Premio Internazionale “Quartiere Avignone in arti e mestieri” – Prima Edizione.

L’iniziativa culturale nasce in occasione del 170° Anniversario dalla nascita di Sant’Annibale Maria Di Francia e del Centenario della Fondazione della Basilica Santuario Sant’Antonio.

Destinatari del concorso

Il concorso è rivolto ad artisti di tutte le nazionalità, operanti in Italia nelle discipline di:

pittura, scultura, fotografia, arte digitale (nel caso dell’arte digitale si possono unire, in maniera originale, più linguaggi artistici, ovvero visivo-grafico e narrativo-poetici), artigianato artistico.

Ciascun artista può partecipare con una sola opera, in piena libertà stilistica e tecnica.

Il tema è libero.

Il concorso è rivolto anche alle Scuole secondarie di secondo grado.

È necessario inviare una fotografia a colori dell’opera proposta, in formato jpeg, entro il 16 maggio 2021, all’indirizzo di posta elettronica premioquartiereavignone@gmail.com

Contenuti, descrizione:

Lo stesso Sant’Annibale Maria Di Francia ricorreva all’arte della poesia per manifestare i sentimenti inespressi con le parole.

Era il Canonico dell’opera di carità sociale e morale nell’antico “Quartiere Avignone” messinese, a fine Ottocento.

Laddove si diede parola agli ultimi, dandovi rifugio negli Orfanotrofi, istruzione e lavoro.

Furono aperti laboratori di arti e mestieri: falegnameria, calzoleria, sartoria, tipografia, panificio, officine.

Il lavoro era strumento di riscatto della dignità umana ed espediente utile per garantire un margine di autonomia economica agli Orfanotrofi, insieme al sostegno dei benefattori.

Per Padre Annibale non poteva esserci “insegnamento della mente” senza “educazione del cuore”.

Finalità:

L’iniziativa culturale si propone di:

– sostenere l’arte, come linguaggio universale, tale da veicolare quell’educazione del cuore, che Padre Annibale iniziò a praticare nel quartiere povero delle Case Avignone di Messina;

– consentire che la cultura possa continuare ad essere dimora della creatività e ristoro dei sentimenti, anche ai tempi del Covid-19, avvicinando confini interrotti dal necessario distanziamento sociale;

– formare un ideale Quartiere Avignone, dove rintracciare la reviviscenza dell’operato del Canonico Di Francia, proponendo opere d’arte e manufatti artigianali artistici,

quasi fossero la cartina tornasole dei “luoghi dell’anima” degli artisti, interpreti del percorso individuale e nel contempo testimoni della realtà collettiva.

Come partecipare

La candidatura è gratuita.

Soltanto agli artisti che avranno superato la selezione,sarà richiesto un contributo che andrà interamente devoluto alle attività di solidarietà promosse dai Padri Rogazionisti della Basilica Santuario Sant’Antonio – Messina.

Si può trovare il bando del concorso nel sito https://www.basilicaantoniana.it/premio-internazionale-quartiere-avignone-in-arti-e-mestieri-prima-edizione

e nella pagina Fb dell’ Associazione culturale Spazio Macos, che curerà l’allestimento dell’esposizione delle opere selezionate e della premiazione degli artisti.

Il fil rouge tra il passato e reale Quartiere Avignone e quello ideale, proposto con il Premio, rimane l’arte tout court.

Ovvero, l’arte come forma di espressione dell’interno sentimento, che ignora confini geografici e preconcetti. Nonché come strumento di condivisione, confronto ed integrazione.

Quartiere Avignone in arti e mestieri, prima di ciascuno, poi diventa di tutti. Per eventuali info telefonare al 3407760578.