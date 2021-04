Coronavirus in Sicilia, 783 i nuovi casi e 13 morti. I test comunicati dalla Regione sono poco meno di 11.800. Il dettaglio dei contagi per provincia.

Coronavirus in Sicilia, 783 i nuovi casi e 13 morti. I contagi sono 126 in meno rispetto a ieri. I test comunicati dalla Regione sono poco meno di 11.800. Il tasso di positività scende dal 12% al 6,6%.

I morti nelle ultime 24 ore sono 13, i guariti 23. Negli ospedali sono ricoverate 59 persone in più (2 in più in terapia intensiva).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Palermo 352; Catania 197; Messina 124; Ragusa 46; Caltanissetta 43; Enna 11; Agrigento 4; Siracusa 3 e 3 a Trapani.

In Italia calano i contagi e i morti.

I nuovi positivi in tutto il Paese sono 7.767. Ieri erano stati 10.680. I test eseguiti oggi sono 112.962 (ieri 102.795), le vittime in un giorno 421 (ieri 296). Il tasso di positività è il 6,9%, ieri era il 10,4%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.743, in aumento di 6 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 221 (ieri 192). Nei reparti ordinari sono ricoverate 29.337 persone, in aumento di 552 unità rispetto a ieri.

Complessivamente i positivi da inizio epidemia sono 3.686.707, i morti 111.747. I positivi attualmente sono 555.705 (14.391 in meno rispetto a ieri).

Guariti e dimessi sono 3.019.255 (21.733 in più), in isolamento domiciliare sono registrate 522.625 persone (14.949 in meno).