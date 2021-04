Covid in Sicilia, 1.014 nuovi positivi e 14 morti. I tamponi eseguiti sono 19.939. I contagi nell’isola sono 200 meno rispetto a ieri.

Covid in Sicilia, 1.014 nuovi positivi e 14 morti

Covid in Sicilia, 1.014 nuovi positivi e 14 morti. I contagi nell’isola nelle ultime 24 ore, sono 200 meno rispetto a ieri.

I tamponi eseguiti (test molecolari e antigenici) sono 19.939. Il tasso di positività scende dal 5,7% al 5%.

Nel bollettino odierno i morti sono 14, 86 i guariti. In aumento i ricoveri in ospedale, 4 in più nei reparti ordinari e 2 in più in terapia intensiva.

La Regione Sicilia resta nona in Italia per numero di contagi giornalieri.

Ecco i nuovi positivi suddivisi per provincia:

Palermo 360; Catania 223; Agrigento 131; Messina 124; Caltanissetta 76; Ragusa 56; Enna 22; Trapani 19 e Siracusa 3.

Focolaio nella casa di riposo palermitana.

Il Covid si è sviluppato nella casa di riposo Villa Claudia a Palermo, in via dei Quartieri. La struttura accoglie 25 anziani.

Dai tamponi eseguiti ieri sono stati individuati 21 ospiti positivi. La responsabile della casa di riposo ha avvertito i carabinieri.

Gli ospiti entro questa sera dovrebbero essere trasferiti, a tutela del personale e degli assistiti sessi. Messa al corrente della situazione anche l’Usca di Palermo.

In Italia pressoché stabili i contagi e leggermente in calo le vittime.

Secondo i dati del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore i positivi al test del coronavirus in tutto il Paese sono 21.261. Ieri erano stati 21.932.

Le vittime in un giorno sono 376 (ieri 481). I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono 359.214 (ieri erano 331.154).

Il tasso di positività è sceso al 5,9%, ieri era il 6,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid 3ono 3.714.

Il dato è stabile: si tratta di dieci unità in più rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite.

In rianimazione gli ingressi giornalieri sono 234 (ieri 232). Nei reparti ordinari sono ricoverate 28.489 persone, in calo di 215 unità rispetto a ieri.

I casi da inizio epidemia sono complessivamente 3.650.247, i morti 110.704.

I positivi attuali sono 564.855 (rispetto a ieri 440 meno), i guariti e dimessi 2.974.688 (21.311 in più), in isolamento domiciliare si registrano 532.652 persone (235 in meno).