Compleanno nel bar in zona rossa, chiuso locale. Non curanti del coprifuoco e tanti giovani erano assembrati nei pressi di un locale di via San Giuliano a Catania.

La scena notata dai carabinieri che non appena arrivati sul posto hanno visto scatenarsi il fuggi fuggi generale.

Molti avventori del bar sono scappati nell’androne di un vicino palazzo, mentre l’addetta al banco si è addirittura barricata a luci spente all’interno del locale per eludere i controlli.

I carabinieri hanno identificato e sanzionato tutti i clienti, che sentiti uno alla volta hanno dichiarato di trovarsi all’interno di quel bar per festeggiare il compleanno di un’amica.

A seguito delle verifiche disposta la chiusura temporanea del locale, il titolare, ovviamente, sanzionato per aver violato la normativa anti-Covid.