Catania-Viterbese 1-0, Dall'Oglio trascina gli etnei. La formazione etnea porta a casa la terza vittoria consecutiva su calcio di punizione dimostrando carattere e continuità. Viterbese non aggancia ancora i playoff.

La formazione etnea scende in campo con il consueto 4-3-3 con qualche modifica soltanto qualcosa in attacco.

Tra i pali titolare Miguel Angel Martinez, mentre nel quartetto difensivo conferma per i terzini Luca Calapai e Giovanni Pinto con la coppia centrale Giosa-Claiton.

A centrocampo spazio ai mediani Jacopo Dall’Oglio e Mariano Izco alle spalle di Luis Maldonado in cabina di regia.

foto Riccardo Caruso

Nel reparto offensivo mister Baldini conferma Manuel Sarao prima punta supportato da Antonio Piccolo e la novità Reginaldo in posizione di esterni.

Per la Viterbese mister Taurino adotta un modulo a specchio. In porta conferma per il classe 2000 Riccardo Daga.

Nel poker di difesa titolari Federico Baschirotto e Oliver Urso ai lati assieme all’ex Catania Moise Mbende ed Edoardo Bianchi in mezzo.

In mediana spazio a Simone Palermo e Michel Adopo a supporto del trequartista Francesco Salandria,

altro ex del match del “Cibali”.

Infine in attacco titolare il centravanti Mamadou Tounkara aiutato dagli esterni Mendes Murilo e Marco Simonelli.

Ciò che preme sottolineare è la particolarità del confronto fra le due squadre, una gara dall’atmosfera quasi strozzata per la recente scomparsa di Stefania Sberna,

storica speaker catanese che del “Massimino” ha fatto la sua seconda casa per trent’anni regalando emozioni con la sua emblematica voce dai box.

foto Riccardo Caruso

E l’affetto che Stefania ha lasciato ai tifosi rossazzurri si nota pure nella lettura delle formazioni iniziali da parte delle figlie Federica e Giulia,

le quali prima del minuto di silenzio in memoria della madre hanno ricevuto un caloroso applauso dalla Tribuna A, mettendo la stessa enfasi e passione che Stefania infondeva ai sostenitori etnei.

In questo contesto il match fra Catania e Viterbese risente dell’emozione anche fra i calciatori, i quali prendono un piglio agonistico elevato su entrambi i fronti,

innestando un assetto prettamente offensivo e giocando una gara tanto combattuta quanto dinamica.

E infatti, dopo meno di venti secondi dal fischio d’inizio, è Tounkara a realizzare il primo squillo della gara calciando a tu per tu con Martinez,

ma il portiere rossazzurro respinge il tiro e permette ai compagni di ricominciare.

Ma la risposta del Catania avviene al quinto minuto quando Sarao, sul crosso da sinistra di Pinto, stacca di testa ma spedisce la sfera di poco sopra la traversa.

Inoltre il centravanti etneo si mette in mostra anche al minuto 17, tentando la spizzata al volo sotto porta che Daga blocca senza difficoltà.

foto Riccardo Caruso

Ciononostante la Viterbese si dimostra più reattiva del Catania nei primi venti minuti e insiste spesso dentro l’area avversaria,

come avviene dapprima al minuto 20 con Simonelli che non capitalizza il vantaggio sotto porta mandando il pallone sugli spalti,

e poi con Salandria due minuti dopo, il quale riceve una provvidenziale parata di Martinez in volo sul tiro a giro.

Da evidenziare anche la conclusione di Tounkara al minuto 26 che, superando la difesa rossazzurra in marcatura, carica il destro ma colpisce l’esterno della rete.

Il match assume ritmi più intensi a partire dalla prima mezz’ora di gara, con entrambe le squadre che giocano una partita botta e risposta spumeggiante impegnando le rispettive difese.

Se, infatti, al minuto 30 è Reginaldo a entrare in area senza rendersi troppo pericoloso con un tap in debole,

nel corso del minuto 32 la squadra laziale spreca una clamorosa occasione per allungare le distanze,

facendo i conti con un Martinez più che in forma che in uscita smanaccia il pallone sulla corsa di Urso verso la porta, dopo che quest’ultimo approfitta dell’errore in chiusura da parte di Claiton e Giosa.

D’altro canto il Catania non ha nulla da invidiare agli avversari gialloblu e lo dimostra rispondendo efficacemente alle avanzate avversarie,

gestendo eccellentemente il possesso palla in fase di ripartenza.

foto Riccardo Caruso

Così Piccolo al minuto 39 si inventa una conclusione dalla metà campo che spiazza Daga e si insacca dentro,

ma l’arbitro annulla il gol per un fuorigioco di Sarao che aveva partecipato all’azione di gioco confondendo il portiere laziale.

Al rientro dagli spogliatoi le due squadre mantengono lo stesso trend dei primi quarantacinque minuti,

con gli assetti tattici che rimangono invariati fino al minuto 54 quando mister Baldini sostituisce Welbeck per Izco tra le file etnee.

Ed è in questi istanti che il Catania mette il turbo per sbloccare il risultato, in particolar modo al minuto 57 quando Reginaldo,

agganciando il pallone sul cross da destra di Piccolo, calibra lo stacco di testa scavalcando la difesa laziale ma tirando sopra la traversa.

Tuttavia, dopo un tiro mal calibrato da parte dello stesso Reginaldo durante il cinquantottesimo minuto,

il Catania conquista un calcio di punizione da posizione pericolosa grazie a un fallo su Welbeck al limite dell’area.

In questa occasione Dall’Oglio insacca il pallone all’angolino con un tiro a giro che Daga non vede arrivare, siglando così la rete dell’uno a zero, la quinta per lui in campionato.

foto Riccardo Caruso

Ed è altrettanto significativo il momento in cui Federica Sberna annuncia la rete del centrocampista etneo, con i pochi presenti in tribuna che si uniscono alla gioia come se Stefania fosse partecipe del momento di festa.

A questo punto mister Taurino prova a cambiare le carte in tavola per la Viterbese aumentando il numero di uomini in zona arretrata, e sostituisce De Santis per Bianchi, Sibilia per Adopo e Bezziccheri per Simonelli.

Sulla sponda opposta anche mister Baldini corre ai ripari cambiando Rosaia per Dall’Oglio e Reginaldo per Russotto negli ultimi venti minuti di gara,

dando spazio in seguito anche a Golfo e Tonucci al posto di Piccolo e Giosa.

Mentre il Catania passa a un 3-4-3 più difensivo senza rinunciare alla propositività davanti,

la Viterbese rafforza le manovre offensive con un alterno 3-5-2 che tiene all’erta i difensori siciliani nelle chiusure soprattutto sulle palle inattive.

E infatti la squadra laziale trova uno spazio insidioso al minuto 85 con Murilo, il quale scatta dalle retrovie centrali e in area calcia davanti Martinez senza però centrare lo specchio della porta.

Negli ultimi minuti del match ne approfitta la formazione rossazzurra per chiudere virtualmente il risultato ma senza riscontri positivi,

in particolare Golfo che si rende protagonista di un gesto balistico sotto porta, sebbene dopo non calibri a dovere il tiro troppo alto.

foto Riccardo Caruso

Tra gli ultimi sprazzi del match è da evidenziare la conclusione a giro di Sarao al terzo minuto di recupero,

conclusione che Daga respinge efficacemente in corner negando la gioia del gol all’attaccante.

Nonostante i cinque minuti di recupero a fine gara, la Viterbese non riesce a uscire dal pressing costante della formazione etnea, e non modifica sostanzialmente il risultato.

Dunque il Catania ottiene la terza vittoria consecutiva sotto la gestione di mister Baldini, e lo fa in un giorno che rimarrà nella storia della società catanese e della città etnea,

mentre la Viterbese fatica ancora a risalire la classifica per centrare l’obiettivo playoff.

CATANIA-VITERBESE 1-0

CATANIA (4-3-3): Martinez; Calapai, Giosa (77′ Tonucci), Claiton, Pinto; Dall’Oglio (71′ Rosaia), Maldonado, Izco; Piccolo (77′ Golfo), Sarao, Reginaldo (71′ Russotto).

A disp. di Baldini: Santurro, Albertini, Sales, Tonucci, Zanchi, Welbeck, Rosaia, Manneh, Golfo, Di Piazza, Russotto, Vrikkis.

VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Mbende, Bianchi (64′ De Santis), Urso; Palermo (90′ Ammari), Salandria (82′ Rossi), Adopo (64′ Sibilia); Murilo, Tounkara, Simonelli (64′ Bezziccheri).

A disp. di Taurino: Bisogno, Porru, De Santis, Ricci, Falbo, Sibilia, Bezziccheri, Ammari, Rossi.

ARBITRO: Marco Acanfora (Castellammare di Stabia)

AMMONIZIONI: Reginaldo (CT), Maldonado (CT), Palermo (VT), Tonucci (CT), Sarao (CT)

RECUPERO: /; 5′ s.t.

MARCATORI: 62′ Dall’Oglio (CT).

