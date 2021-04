Verso Catania-Viterbese, interviene Baldini - video. Torna fra i convocati Denis Tonucci in difesa, da valutare Russotto a causa di un pestone. Anche Silvestri, ancora infortunato, fra i convocati per la sfida contro la Viterbese.

Verso Catania-Viterbese, interviene Baldini – video. Alla vigilia del match casalingo contro la Viterbese di mister Taurino,

gara in programma sabato 3 aprile alle 15 e valevole per la trentaquattresima giornata di campionato,

nell’odierna intervista pre-gara a Torre del Grifo tecnico etneo Francesco Baldini ha analizzato i dettagli della sfida di domani,

sottolineando l’importanza della concentrazione in quest’ultimo sprint di stagione.

In particolare, l’allenatore rossazzurro ha elogiato il lavoro in settimana del collettivo etneo, affermando che i giocatori “hanno messo un’intensità che mi lasciano tranquillo”.

Inoltre Baldini, che punterà su un approccio offensivo alla gara sin dal primo minuto, si è soffermato sulla priorità da rispettare per ottenere i tre punti,

ovvero “mettere la squadra nelle condizioni migliori per poter fare gol” in virtù di una gara potenzialmente a viso aperto.

Secondo le dichiarazioni del tecnico, Andrea Tonucci rientra fra i convocati, mentre sono da valutare le condizioni di Andrea Russotto a causa di un pestone al piede.

Queste le parole di mister Baldini:

“La Viterbese prova sempre a giocare a calcio, ha ragazzi veloci davanti che ci possono mettere in difficoltà,

sono molto bravi ad abbassarsi e ripartire, però abbiamo studiato le contromosse”.

E puntualizza:

“Conta sempre quello che mette in campo il Catania”.

Spiega Baldini:

“Domani è una partita in cui bisogna cercare di fare bottino pieno, ma li faremo da qui alla fine, e bisogna stare concentrati al massimo”.

Prosegue il tecnico etneo:

“L’arma giusta per vincere sono i semplici concetti che abbiamo messo in campo in queste due partite:

possesso palla all’ampiezza del campo, non possesso palla in riconquista del pallone, e una squadra affamata che ha voglia di migliorare la classifica attuale cercando di giocarsi ogni partita”.

E conclude:

“Questo gruppo di sta preparando a disputare i playoff nel miglior modo possibile, la differenza magari la fa un episodio fortunato, però questa squadra è pronta a giocarsi tutte le partite ad alta intensità”.

Questi i ventiquattro convocati per la sfida contro la Viterbese:

PORTIERI: 22 Miguel Ángel Martínez, 1 Antonio Santurro;

DIFENSORI: 16 Alessandro Albertini, 26 Luca Calapai,

3 Claiton Dos Santos Machado, 4 Antonio Giosa,

20 Giovanni Pinto, 17 Simone Sales, 5 Tommaso Silvestri,

18 Denis Tonucci, 29 Andrea Zanchi;

CENTROCAMPISTI: 23 Jacopo Dall’Oglio, 13 Mariano Julio Izco,

15 Luis Alberto Maldonado Morocho,

8 Giacomo Rosaia, 6 Nana Addo Welbeck-Maseko;

ATTACCANTI: 33 Matteo Di Piazza, 10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca,

28 Francesco Matteo Golfo, 19 Kalifa Manneh, 14 Antonio Piccolo,

7 Andrea Russotto, 9 Manuel Sarao,

11 Agapios Vrikkis.