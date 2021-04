Regole per la Pasqua in zona rossa. Direttive per gli spostamenti, regole e divieti per visite, spostamenti, seconde case e negozi. Ecco cosa si può fare.

Regole per Pasqua e pasquetta in zona rossa

Regole per Pasqua e pasquetta in zona rossa. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile il nuovo decreto prevede che l’Italia sia tutta in zona rossa, così come Natale.

Queste le regole da rispettare nei tre giorni di festività di Pasqua:

Coprifuoco dalle ore 22 alle 5.

In ogni regione resta il coprifuoco già in vigore. La chiusura resterà invariata tra le ore 22 e le 5, salvo motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare con l’autocertificazione.

I pranzi per le feste di Pasqua.

Per quanto riguarda i pranzi dei giorni festivi vengono ribadite le raccomandazioni di non incontrare persone non conviventi e si ricorda che gli assembramenti e le feste sono vietate.

In caso di visite di parenti e amici si sottolinea la necessità di mantenere il distanziamento quando si sta a tavola, tenere gli ambienti aerati, evitare che persone diverse maneggino i piatti e le posate di portata.

Funzioni religiose.

«Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere», è raccomandato di partecipare alla messa nei pressi della propria abitazione.

Picnic vietati.

Non è consentito organizzare un pranzo all’aperto, sia pur distanziati.

Le gite.

Il decreto in vigore vieta di uscire dalla propria abitazione se non per motivi di lavoro, salute, urgenza e dunque non è possibile organizzare una gita.

Passeggiate.

L’attività motoria è consentita nei pressi della propria abitazione oppure per recarsi nei negozi.

È obbligatoria la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti.

Attività motoria e sport.

Non si può circolare neanche all’interno del proprio Comune.

È sempre possibile svolgere attività motoria, ma solo in prossimità della propria abitazione, e attività sportiva all’aperto in forma individuale.

Le visite ai parenti soli

Se bisogna andare a trovare un parente solo che non è autosufficiente, nelle Faq (risposte a domande frequenti) del governo è specificato che si può anche uscire dalla Regione.

Visite a congiunti e amici.

Nonostante in generale sia vietato nelle zone rosse, nel weekend di Pasqua è consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi).

Spostamenti.

Resta in vigore il divieto di spostamento tra le regioni. È possibile muoversi dalla regione di residenza solo per motivi di lavoro, di salute o per urgenze. In questo caso, gli spostamenti sono giustificati con l’autocertificazione.

Spostamenti con auto.

Quando ci si muove in auto con non conviventi i passeggeri devono stare sul sedile posteriore con la mascherina.

I viaggi.

Si può raggiungere l’aeroporto anche fuori regione per viaggi turistici.

Chi va all’estero al ritorno dovrà stare in isolamento per cinque giorni e potrà uscire soltanto dopo aver fatto un tampone con esito negativo.

Seconde case.

È possibile raggiungere le seconde case, a patto che non ci siano però ordinanze dei presidenti di Regione che impongono regole più restrittive:

Campania, Puglia e Liguria hanno posto il divieto di accesso alle seconde case per residenti e non residenti.

Per quest’ultima ‘categoria’ il divieto è imposto anche in Piemonte, Valle d’Aosta, Alto Adige, Trentino, Toscana, Marche, Calabria e Sardegna.

In Sardegna, così come in Sicilia, si entra solo con tampone negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo.

Supermercati chiusi.

Il Piemonte dalle ore 13 di Pasqua e per tutto il lunedì dell’Angelo chiude tutti i supermercati, inclusi quelli di media grandezza.

Restano aperti invece i piccoli alimentari e i vivai. Negozi chiusi anche in Puglia, sia a Pasqua sia a Pasquetta.

Fino alle 18 restano aperti i ristoranti per l’asporto, ma solo su prenotazione «per evitare code o assembramenti».

E il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano consiglia di seguire le Messe in televisione.

Prolungata fino al 30 aprile la chiusura di bar e ristoranti in Alto Adige, ma è consentito l’asporto fino alle 18 per i bar e fino alle 20 per i ristoranti.

Sì ad asporto e consegna a domicilio senza limiti di orario per i ristoranti e i bar di tutta la Sicilia, anche se in zona rossa.