Coronavirus in Sicilia, 1.222 positivi e 15 vittime. Salgono a 30 le zone rosse, ordinanza per Montallegro, Sommatino e Pietraperzia.

Coronavirus in Sicilia, 1.222 positivi e 15 vittime

Coronavirus in Sicilia, 1.222 positivi e 15 vittime. I tamponi eseguiti (test molecolari e antigenici) sono stati 21.144.

Ripristinata la comunicazione del numero dei test rapidi. Il tasso di positività si attesta oggi al 5,7%.

Il grado di attendibilità di oggi è più alto rispetto alla confusione creata nei giorni scorsi con dati mancanti.

La Regione Sicilia resta nona per numero di contagi giornalieri.

I morti registrati nelle ultime 24 ore sono quindici, 66 i guariti. In aumento i ricoveri in ospedale, 2 in più nei reparti ordinari e 7 in più in terapia intensiva.

La Regione Sicilia ha comunicato che il dato odierno somma i casi di oggi a quelli non comunicati ieri.

La distribuzione territoriale vede ancora una volta un terzo dei contagi concentrato nella provincia di Palermo, con 463 contagiati.

Ecco i nuovi casi suddivisi per provincia:

Palermo 463; Catania 162; Messina 132; Trapani 113; Caltanissetta 109; Agrigento 103; Ragusa 80; Enna 33 e Siracusa 27.

Tre zone rosse in più in Sicilia.

Montallegro, in provincia di Agrigento, Sommatino, in provincia di Caltanissetta, e Pietraperzia, in provincia di Enna.

Queste ultime in aggiunta alle misure nazionali previste, dal 4 al 14 aprile saranno zona rossa.

Ai tre Comuni si applicano così le ulteriori misure restrittive previste dall’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci.

Il provvedimento è stato adottato su richiesta dei sindaci e sulla scorta delle relazioni delle Asp, a seguito dell’aumento di casi positivi al Covid.

Diventano, così, 31 le zone rosse sul territorio regionale.

In Italia leggero calo dei positivi e dei decessi.

I dati del ministero della Salute confermano che nelle ultime 24 ore, in tutto il Paese, i positivi al test del coronavirus sono 21.932. Ieri erano stati 23.649.

Sono invece 481 le vittime in un giorno (ieri 501). I tamponi molecolari e antigenici sono 331.154 (ieri erano stati 356.085, quindi 25 mila in più).

Il tasso di positività è del 6,6%, uguale a ieri.

In Italia i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid Sono 3.704, 23 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, tornano a salire dopo tre giorni di calo.

Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 232 (244 ieri). Nei reparti ordinari sono ricoverate 28.704 persone, in calo di 245 unità rispetto a ieri.

I contagiati da inizio epidemia sono complessivamente 3.629.000, i morti 110.328.

I positivi attuali sono 565.295 (1.816 in più rispetto a ieri). I guariti e dimessi in totale sono 2.953.377 (19.620 in più). in isolamento domiciliare ci sono 532.887 persone (2.038 in più).