Etna, nuovamente in attività con un boato. L’Etna è tornata ad “incendiarsi”, ma ancora non si registrano fontane di lava e quindi non si è materializzato nessun parossismo.

Il gigante d’Europa, solcato da una lingua di fuoco, si è tinto di rossori. Essi sono accompagnati da getti di lava capaci di irradiare la notte di fiamme dal “sapore” mistico.

Il fenomeno eruttivo, contrassegnato da forte attività stromboliana, è ascrivibile sia all’area sommitale del cratere di Sud-Est che alla sua base meridionale, ma non sono mancati sbuffi di cenere dal cratere Voragine.

Due giorni addietro, è iniziata l’attività stromboliana al cratere di Sud-Est.

Il tremore era di livello medio e la sua sorgente (baricentro della provenienza del tremore) si era spostata sotto il predetto cratere come quando sta per partire un parossismo.

Allo stato attuale però, l’attività non si è evoluta a tal punto da approdare ad un fenomeno parossistico.

All’inizio del fenomeno eruttivo, si era udito un forte botto presumibilmente dovuto alle bolle di lava che esplodono.

Sono inoltre registrati dei discontinui sbuffi di cenere che si disperdono nell’area sommitale.

Sono anche individuabili dei getti di lava che raggiungono alcune centinaia di metri. L’emissione di cenere è stata localizzata verso sud-sud-ovest.

La base meridionale del cratere di Sud-Est sta emettendo una colata di lava caratterizzata da due bracci e diretta verso la Valle del Bove.

Riscontrabile il fenomeno dello “Sputtering”: cioè spruzzi connotati da brandelli di lava.

Umberto Trovato