Etna diminuisce attività, aeroporto torna operativo. il diciassettesimo parossismo del 2021, perde lentamente energia.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Oe di Catania ha appurato che la nube eruttiva emessa dal cratere di Sud-est ha superato i 9mila metri sul livello del mare.

Nel contempo il vulcano ha emesso cenere e lapilli che si dirigono in varie direzioni.

La colata che si dirige verso Sud-Est è anch’essa alimentata e si riversa nella parte occidentale della Valle del Bove con il fronte che ha raggiunto circa quota 2.000 metri.

Il flusso lavico in fase di espansione volge in direzione Sud-Ovest ed è ben alimentato.

Il fronte magmatico sembra attestarsi a circa 2.600 metri sul livello del mare. Rimane invariata l’attività esplosiva agli altri crateri sommitali.

Sono in corso sopralluoghi in area sommitale da parte dei vulcanologi e personale dell’Ingv per il campionamento dei prodotti dell’attività eruttiva.

Il personale ingv osserva lo sviluppo del campo lavico e dei fronti lavici attivi.

Nelle ultime ore è in corso una progressiva diminuzione dei valori di ampiezza media del tremore vulcanico che permangono su livelli elevati.

L’attività infrasonica, rimane localizzata al cratere di Sud-Est e mostra un continuo decremento dei valori della frequenza di accadimento e di ampiezza degli eventi.

Notata una sostanziale diminuzione dell’ampiezza del tremore infrasonico. Resta rossa l’allerta dal monte Vona dell’Ingv sugli spazi aerei attorno all’Etna.

La Sac, società che gestisce l’aeroporto di Catania, comunica che in seguito alla fine dell’emergenza legata all’attività eruttiva, lo spazio aereo intorno al vulcano è stato riaperto e lo scalo è tornato operativo.

Potrebbero comunque verificarsi ritardi. I passeggeri possono informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

Informazioni sull’operatività generale dell’aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale dello scalo www.aeroporto.catania.it