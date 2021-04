Ars approva finanziaria con maggioranza disgregata. Nel pomeriggio sono stati deliberati interventi per 250 milioni.

Ars approva finanziaria con maggioranza disgregata. Approvata la finanziaria con 35 voti favorevoli e 24 contrari.

I capigruppo di maggioranza a Palazzo dei Normanni, Tommaso Calderone, Eleonora Lo Curto, Totò Lentini, Antonio Catalfamo, Elvira Amata e Alessandro Aricò affermano:

«Abbiamo fatto un lavoro imponente consegnando alla Sicilia una legge di stabilità che affronta tante emergenze e risolve problematiche quali la stabilizzazione dei precari Asu».

«L’iter è stato farraginoso a tratti perché il ddl originario del governo conteneva solo 60 articoli che, nell’esame delle commissioni e dell’aula, sono lievitati a 135».

Aggiungono i capigruppo di maggioranza:

«Era evidente che su alcuni di questi si potessero registrare divergenze tra le forze parlamentari al punto di stralciarli o bocciarli».

Spiegano gli onorevoli:

«Nel complesso la legge di stabilità dà risposte significative a tante categorie che le attendevano, mette in sicurezza i bilanci degli Enti locali,

dà copertura alle norme a favore dei disabili e chiude la fase della riscossione autonoma in Sicilia facendo transitare le funzioni all’Agenzia delle Entrate con la salvaguardia dei posti di lavoro per il personale della partecipata regionale».

Evidenziano i capigruppo che hanno votata lo strumento finanziario:

«Si conclude un lavoro, anche faticoso, assolto in presenza con tutti i rischi dell’attuale pandemia. «Ai siciliani, a chi produce e a chi investe,

abbiamo assicurato l’attenzione del parlamento anche con misure di ristoro che contiamo di implementare nel più breve tempo possibile».

Infine concludono i parlamentari di maggioranza:

«Ancora una volta la maggioranza che sostiene il governo Musumeci dimostra senso di responsabilità e civismo nell’interesse di tutti i corregionali».

Successivamente alla votazione della manovra finanziaria, Musumeci ha comunicato di essere disponibile al dibattito sullo scandalo dei presunti dati Covid contraffatti.

In merito alla Finanziaria Musumeci chiosa:

«Io non ho nulla da aggiungere rispetto alla comunicazione delle dimissioni dell’assessore Ruggero Razza, vi ascolto».

Replica subito il capogruppo Pd, Giuseppe Lupo:

«È lei che deve riferire, poi si fa il dibattito».

Successivamente sono intervenuti i deputati del movimento 5 stelle chiedendo le:

«Dimissioni».

Il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, lascia la presidenza dell’aula al suo vice, Roberto Di Mauro, dopo una giornata all’Ars caratterizza da toni infuocati.

Stamane per due volte il governo è stato battuto con voto segreto nel corso dell’esame della Finanziaria e il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha sospeso la seduta.

Spiega Miccichè:

«Ho sempre sostenuto che per le norme finanziarie non si dovrebbe utilizzare il voto segreto, così come succede in diversi parlamenti nel mondo».

Aggiunge il presidente dell’Ars:

«È evidente che in questo caso c’è un problema anche nella maggioranza, non ha senso andare avanti per fare bocciare tutto».

«Parlerò con il governo e con i capigruppo per decidere cosa fare, forse è meglio fermarsi qui».

«Quest’aula non risponde più al governo, parlo della maggioranza. Non siamo più in condizione di votare, è saltato il banco».

Miccichè, rivolgendosi alla maggioranza in aula afferma:

«Qualsiasi norma che metto al voto viene bocciata».

«Ne dobbiamo prendere atto e dovremo interrogarci sul perché siamo arrivati a questo punto: se dipende dalla classe dirigente, dagli errori fatti. Sono il primo che si deve interrogare».

Ad alcuni deputati di maggioranza, compresi diversi di Forza Italia, che hanno insistito per votare delle norme residue inserite in manovra, Miccichè ha risposto:

«Non mi possono permettere di fare bocciare tutto, tutto continuerà a essere bocciato nel pomeriggio com’è avvenuto stamattina, tutto sarà bocciato domani».

Continua il presidente dell’Ars:

«Io ora metto in votazione le tabelle, che se vengono bocciate salta tutta la finanziaria. Io sto parlando alla maggioranza di quest’aula».

«Se dico che è meglio fermarci e non votare altro, mi dovete credere. Poi alla fine dell’aula parlerò con alcuni di voi».

Infine conclude Miccichè rivolgendosi con tono duro ai tanti deputati di maggioranza che chiedevano di intervenire in aula:

“Vi supplico, non aprite dibattiti. Votiamo questa finanziaria, sta diventando uno strazio: altrimenti sospendo e rinvio a domani».

il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci in merito all’importante strumento finanziario ha commentato:

«Norme bocciate della finanziaria? Ci sono ascari nella maggioranza».