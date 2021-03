Torna l’ora legale, lancette avanti di un’ora. Durerà fino al 31 ottobre quando ritorneremo a quella solare. Si tratta di un’ora di sonno in meno.

Durerà fino al 31 ottobre quando ritorneremo a quella solare. Si tratta di un’ora di sonno in meno e la necessità di risparmiare globalmente energia.

L’ora legale inizia come ogni anno l’ultima domenica di marzo e termina l’ultima domenica di ottobre. La pratica da noi è in uso dagli anni 60.

Doveva essere l’ultimo passaggio tra l’ora solare e l’ora legale, poiché il dibattito su questo tema va già avanti da anni a livello europeo, ma ancora non è stato raggiunto un accordo in tal senso.

Una richiesta risale al 2018 con l’approvazione con l’84% dei voti di una risoluzione che prevede l’abolizione dell’obbligo per i diversi Stati membri di cambiare l’orario due volte all’anno.

Ma Croazia, Italia e Slovenia non vogliono cambiare, a differenza di Francia, Germania, Finlandia, Lituania, Svezia ed Estonia che si sono già espresse per l’orario unico per tutto l’anno.

A insistere su questa linea sono soprattutto i Paesi del Nord Europa per la maggiore vicinanza con il Polo Nord.

Infatti questa vicinanza impone una copertura di luce in estate molto più lunga rispetto alle nostre giornate.