Generale Figliuolo, visita hub vaccini Catania – video. Il commissario nazionale per l’emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo dopo Messina si è recato a Catania.

Arrivato nella città etnea ha visitato l’hub vaccinale realizzato nell’ex Mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena.

Ad accoglierlo, il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e il sindaco di Catania Salvo Pogliese.

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a conclusione della visita del commissario nazionale per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo afferma:

«Al generale Figliuolo oggi abbiamo fatto conoscere un’altra Sicilia».

«Una Regione che ha saputo attrezzarsi e organizzarsi con efficienza, che ha nove punti hub particolarmente frequentati e affollati».

Aggiunge il capo della giunta regionale:

«La Sicilia con un personale paramedico e medico particolarmente motivato, la Sicilia che si conferma oggi la prima regione d’Italia per numero di vaccini somministrati».

Infine Musumeci conclude:

«Tutto questo è motivo di orgoglio per il commissario venuto a visitare le nostre strutture».

Il generale ha visitato l’Hub San Giuseppe La Rena e il punto vaccinale dell’ospedale San Marco.

Il generale Francesco Paolo Figliuolo in merito alla visita dice:

«È stata una due giorni sul campo molto utile che ha fornito riscontri positivi per cio’ che riguarda la soluzione per migliorare le capacità reali e potenziali” dei punti vaccinali.

Conclude il Commissario Nazionale Figliuolo:

«Visite come queste si svolgeranno a breve anche nelle altre Regioni, per conoscere da vicino gli sforzi in corso nella campagna vaccinale da parte delle amministrazioni e degli operatori, con l’obiettivo di acquisire e condividere buone prassi».