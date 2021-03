Coronavirus in Sicilia, 890 nuovi casi e 23 morti. I test eseguiti sono 29.038. I guariti 858. Palermo resta sempre la più colpita. I dati per provincia.

Coronavirus in Sicilia, 890 nuovi casi e 23 morti

Coronavirus in Sicilia, 890 nuovi casi e 23 morti. I contagi sono due meno rispetto a ieri. Per tre giorni consecutivi numeri simili.

I test eseguiti sono 29.038, con la percentuale di positivi che varia dal 3,2 al 3%. I decessi giornalieri sono 23. I guariti 858. Negli ospedali sono ricoverate 20 persone in più (6 in più in terapia intensiva).

Ecco i nuovi contagiati per provincia:

Palermo 286; Catania 121; Ragusa 109; Siracusa 98; Messina 83; Caltanissetta 78; Agrigento 70; Enna 25 e 20 a Trapani.

In Italia contagi pressoché stabili, alto il numero dei morti.

I nuovi positivi in tutto il Paese sono 23.839 (ieri erano 23.987) per un totale di 3.512.453. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 380 (457 ieri), dall’inizio della pandemia complessivamente 107.636.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono 357.154 (ieri 354.952). Il tasso di positività scende al 6,6%, in leggero calo rispetto a ieri (6,8%).

I positivi in Italia attualmente sono 571.878, 5.167 in più rispetto a ieri. I guariti e i dimessi dall’inizio pandemia sono 2.832.939, con un incremento nelle ultime 24 ore di 18.287 unità.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.635, 7 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 264 (ieri erano 288). Nei reparti ordinari sono ricoverate 28.621 persone, in aumento di 149 unità rispetto a ieri.