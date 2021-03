Cavese-Catania 0-2, etnei incisivi nel secondo tempo. Dopo un primo tempo poco dinamico, Giosa porta in vantaggio gli etnei al minuto 48, Dall'Oglio la chiude a dieci minuti dalla fine. Si complica il cammino per la salvezza della Cavese.

Cavese-Catania 0-2, etnei incisivi nel secondo tempo. Il Catania incontra la Cavese nella sfida esterna valevole per la trentatreesima giornata di Serie C allo stadio “Simonetta Lamberti”.

La formazione di casa di mister Campilongo scende in campo con il 4-3-3. In porta titolare il classe 1998 Matteo Kucich.

Nel quartetto difensivo spazio ai terzini Christian Nunziante e Niccolò Ricchi e alla coppia centrale Matino-De Franco.

A centrocampo il tecnico campano sceglie i mediani Antonio Matera e Marco Cuccurullo a supporto dell’ex Catania Federico Scoppa in cabina di regia.

In attacco conferma per il centravanti Federico Gerardi aiutato dagli esterni Elio Calderini, altro ex del match, e Sergio Bubas.

Anche per il Catania, in questa occasione con la fascia al braccio in segno di lutto per la scomparsa della speaker catanese Stefania Sberna,

mister Baldini adotta un modulo a specchio riconfermando l’assetto della precedente sfida contro l’Avellino.

Tra i pali nuova chance da titolare per Miguel Angel Martinez, mentre in difesa spazio a Luca Calapai e Giovanni Pinto sulle fasce assieme ai centrali Antonio Giosa e Claiton.

Sulla mediana ancora titolari Jacopo Dall’Oglio e Mariano Izco alle spalle del playmaker Luis Maldonado.

Nel reparto offensivo l’allenatore rossazzurro mantiene la prima punta Manuel Sarao supportato da Antonio Piccolo e Andrea Russotto, ex della partita tra le file etnee, in posizione di esterni.

Nei primi minuti di gara le due squadre, sebbene non si distinguano per un gioco a viso aperto,

puntano l’attenzione sul palleggio tra i reparti e sulla ricerca degli spazi vuoti attraverso le azioni individuali in fase di transizione,

verticalizzando spesso per vie centrali e impegnando le rispettive difese avversarie.

Così il Catania piano piano appare più organizzato negli scatti fino alla porta campana e più pimpante nello scambio del pallone,

realizzando dapprima il primo squillo del match all’ottavo minuto sulla punizione di Maldonado che trova la respinta di Kucich,

e poi nel minuto successivo in seguito alla conclusione fuori misura di testa di Sarao sul cross in area da parte di Dall’Oglio.

Inoltre la formazione etnea si rende pericolosa anche al minuto 17 quando Russotto, ricevendo palla da parte di Maldonado dalle retrovie durante una ripartenza, supera la difesa campana e scaglia il tiro sul secondo palo,

tiro che però Kucich neutralizza senza difficoltà concedendo un corner al Catania.

I ritmi del match si intensificano soltanto a partire dalla prima metà di gara, con la Cavese che si spinge maggiormente oltre la propria area spostando il baricentro in avanti,

e la squadra siciliana reattiva tanto in fase d’attacco quanto in quella di ripiego vanificando le incursioni avversarie.

Ciononostante la Cavese mostra fatica proprio in fase di conclusione, fase che in questi frangenti solo il Catania riesce a gestire, seppur non in maniera troppo pericolosa.

Sulla sponda degli aquilotti è da evidenziare soltanto un cross insidioso di Ricchi al minuto 29 che Martinez para prima che il pallone venga colpito da Gerardi sotto porta.

Di contro anche la formazione rossazzurra sullo scadere del primo tempo non contrattacca particolarmente,

totalizzando un maggior possesso palla sulla metà campo e cambiando spesso sulla fascia sinistra dove Russotto impegna alla chiusura i suoi ex compagni di squadra.

Infatti il Catania tenta soltanto un affondo al minuto 40 quando Sarao in scivolata calcia senza potenza verso Kucich, ma il portiere biancoblu nega la gioia del gol all’attaccante etneo.

Al rientro dagli spogliatoi i due allenatori non apportano modifiche all’assetto per la ripresa del match, mantenendo lo stesso trend dei primi quarantacinque minuti.

Tuttavia stavolta il Catania cambia letteralmente musica e insidia la Cavese in due occasioni interessanti, inizialmente al minuto 46 quando Russotto calibra la rovesciata dalla distanza,

e subito dopo con Sarao che scaglia una sassata all’indirizzo di Kucich.

Inoltre il gioco più propositivo della formazione etnea regala i suoi frutti già al minuto 48 quando il Catania sigla il vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

In questa occasione, infatti, Dall’Oglio tende l’assist da fuori area per Giosa che, approfittando del disimpegno avversario in marcatura sul filo del fuorigioco,

calcia al volo a tu per tu con il portiere campano e insaccando la rete dello zero a uno, la prima personale con la maglia rossazzurra.

La risposta della Cavese giunge durante il cinquantesimo, minuto in cui Calderini spiazza Martinez sull’appoggio di Matino, ma il direttore di gara annulla la rete dei campani fischiando l’offside di quest’ultimo.

Mentre in campo si accendono gli animi con qualche accenno di scaramuccia fra le due squadre,

mister Campilongo adotta la prima sostituzione al minuto 60 intensificando il reparto offensivo con il cambio di Montaperto per Calderini.

Tra le file etnee anche mister Baldini in questi minuti inserisce forze fresche utili per proteggere il risultato, facendo entrare Reginaldo e Welbeck al posto di Russotto e Izco,

permettendo così un equilibrio nel modulo senza rinunciare alla propositività in attacco.

Così il Catania prova ad agganciare il raddoppio al minuto 66 con Sarao, il quale carica il sinistro da fuori area impegnando Kucich in una strepitosa parata in corner.

A questo punto mister Campilongo sceglie per la Cavese un 4-2-3-1 inserendo anche Lulli e Senesi per Cuccurullo e Scoppa, tenendo alto il filo del fuorigioco in fase di ripiego e creando varchi dalla mediana in su.

Infatti la formazione campana prova a pareggiare i conti al minuto 74 sullo scatto di Ricchi sotto porta, il quale cerca lo sbocco centrale in mezzo alla difesa etnea con un cross filtrante,

ma Martinez smorza l’intenzione avversaria e mantiene la porta inviolata.

Ciononostante il Catania dimostra di avere il destino del match in pugno e chiude virtualmente il match al minuto 80,

con Dall’Oglio che in ripartenza carica il destro dalla distanza e spiazza Kucich all’angolino sinistro dove il portiere non può arrivare in tuffo, siglando così la rete dello zero a due.

Al di là dello svantaggio in aumento, la Cavese prova ad accorciare le distanze all’ottantaduesimo, minuto in cui Senesi colpisce il palo nel corso di un’incursione per poco fatale,

ma anche stavolta l’azione si conclude in un nulla di fatto in seguito alla spazzata in corner di Giosa.

Negli ultimi frangenti di gioco si scaldano nuovamente gli animi dopo un fallo ingenuo di Senesi su Maldonado,

in particolar modo vengono quasi alle mani Claiton e Matino che, al termine di questo momento di tensione, ricevono l‘ammonizione dall’arbitro.

Nonostante i cinque minuti di recupero carichi di scintille in campo e una Cavese decimata a causa dell’espulsione di Matino,

non avvengono particolari sviluppi fino al triplice fischio.

Dunque il Catania ottiene la seconda vittoria consecutive con mister Baldini sulla panchina rossazzurra,

portandosi a cinque punti dal Catanzaro terzo in classifica, mentre la Cavese subisce il settimo risultato negativo e complica il proprio cammino per la salvezza in campionato,

potendo comunque sfruttare il prossimo recupero di mercoledì 31 marzo contro il Potenza per provare a scongiurare l’ipotesi dei playout.

CAVESE-CATANIA 0-2

CAVESE (4-3-3): Kucich; Nunziante (81′ Natalucci), Matino, De Franco, Ricchi; Matera, Scoppa (68′ Senesi), Cuccurullo (68′ Lulli); Bubas (81′ Gatto), Gerardi, Calderini (60′ Montaperto).

A disp. di Campilongo: D’Andrea, Paduano, Senese, Natalucci, Gega, Semeraro, Lulli, Favasuli, Montaperto, De Rosa, Gatto, Senesi.

CATANIA (4-3-3): Martinez; Calapai, Giosa (89′ Sales), Claiton, Pinto; Dall’Oglio (89′ Rosaia), Maldonado, Izco (63′ Welbeck); Piccolo (76′ Di Piazza), Sarao, Russotto (63′ Reginaldo).

A disp. di Baldini: Santurro, Albertini, Sales, Zanchi, Rosaia, Welbeck, Golfo, Reginaldo, Di Piazza, Vrikkis.

ARBITRO: Paolo Bitonti (Bologna)

AMMONIZIONI: Giosa (CT), Dall’Oglio (CT), Nunziante (CAV), Senesi (CAV), Claiton (CT), Matino (CAV)

ESPULSIONI: Matino (CAV)

RECUPERO: 1′ p.t.; 5′ s.t.

MARCATORI: 48′ Giosa (CT); 80′ Dall’Oglio (CT).

