Verso Cavese-Catania, parla Baldini – video. Alla vigilia della trasferta sul campo della Cavese valevole per la trentatreesima giornata di Serie C,

nell’odierna conferenza pre-gara a Torre del Grifo il tecnico etneo Francesco Baldini è intervenuto per analizzare la gara,

ponendo l’attenzione sulla caratura delicata della partita contro i campani ultimi in classifica. In particolare Baldini ha sottolineato l’unità del collettivo etneo,

reduce dall’esonero di mister Raffaele e da un successo casalingo contro l’Avellino importante a livello mentale,

affermando che in questi ultimi istanti di campionato “l’entusiasmo è fondamentale”.

Inoltre in occasione della sfida l’allenatore rossazzurro non avrà a disposizione due difensori di riferimento come Silvestri e Tonucci,

ma allo stesso tempo potrà contare su Golfo e Zanchi che, a detta di Baldini, “hanno fatto il primo allenamento con la squadra”.

Queste le parole di Francesco Baldini:

“Se ero contento scorsa settimana di affrontare l’Avellino, questa settimana l’avversario mi impone di tenere alta l’attenzione,

anche se ne ho avuto poco bisogno: ho visto i ragazzi volenterosi di continuare il percorso che abbiamo intrapreso contro l’Avellino”.

Spiega Baldini:

“Ho chiesto ai ragazzi di non guardare la classifica ma non lo devono fare da qui alla fine”.

Ed evidenzia:

“Abbiamo un ciclo di partite per prepararci poi allo sprint finale, e voglio che le prestazioni vadano ad aumentare di livello”.

Prosegue Baldini:

“Siamo nelle condizioni per continuare quello che abbiamo iniziato scorsa settimana”.

E conclude:

“Ho chiesto di fare la nostra partita, di non adeguarci all’avversario, e quello della Cavese è un campo difficile

ma mi aspetto una partita importante”.

Questi i ventuno convocati per la sfida contro la Cavese:

PORTIERI: 22 Miguel Ángel Martínez, 1 Antonio Santurro;

DIFENSORI: 16 Alessandro Albertini, 26 Luca Calapai, 3 Claiton Dos Santos Machado,

4 Antonio Giosa, 20 Giovanni Pinto,

17 Simone Sales, 29 Andrea Zanchi;

CENTROCAMPISTI: 23 Jacopo Dall’Oglio, 13 Mariano Julio Izco,

15 Luis Alberto Maldonado Morocho,

8 Giacomo Rosaia, 6 Nana Addo Welbeck-Maseko;

ATTACCANTI: 33 Matteo Di Piazza, 10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca,

28 Francesco Matteo Golfo,

14 Antonio Piccolo, 7 Andrea Russotto,

9 Manuel Sarao, 11 Agapios Vrikkis.