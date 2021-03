Mafia, droga e neomelodici: retata a Palermo. Feste patronali, affari con gli ultrà e con i ladri di biciclette. Operazione dei carabinieri ‘Resilienza2’.

Mafia, droga estorsioni e neomelodici: retata a Palermo. Altro colpo alla famiglia mafiosa del Borgo Vecchio a Palermo.

Stamane, su delega della Dda, i carabinieri del comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare.

Il provvedimento emesso dal gip nei confronti di 15 indagati.

L’accusa a vario titolo è concorso esterno in associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, furti, ricettazione ed estorsioni.

Tutti i reati sono aggravati dal metodo mafioso e dallo sfruttamento della prostituzione.

Per una persona disposto il carcere, per altre 12 i domiciliari e per 2 l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca, denominata ‘Resilienza 2’, costituisce il prosieguo del blitz del 12 ottobre scorso.

Retata che aveva prodotto il fermo del presunto nuovo reggente della famiglia mafiosa, Angelo Monti.

Secondo i carabinieri del Nucleo operativo di Palermo, quest’ultimo, aveva riorganizzato il clan affidando posizioni direttive a suoi uomini di fiducia come il fratello Girolamo Monti, Giuseppe Gambino, Salvatore Guarino e Jari Massimiliano Ingarao.

Molti imprenditori (particolare è emerso nel corso della prima tranche dell’inchiesta) si sono ribellati al pizzo e hanno collaborato con le autorità.

Infatti la loro collaborazione ha contribuito a far arrestare gli estorsori. Questa seconda tranche dell’indagine ha svelato il controllo capillare del territorio da parte della “famiglia”.

I mafiosi continuano a rivendicare, con resilienza, una specifica “funzione sociale” attraverso alcune manifestazioni tipiche come:

la gestione delle feste rionali, l’organizzazione dei traffici di stupefacenti (funzionali a rimpinguare la cassa del clan) e la gestione di alcuni gruppi criminali che gestiscono i furti di veicoli e,

i cosiddetti conseguenti cavalli di ritorno (le richieste di soldi per la restituzione della refurtiva), anch’essi funzionali ad alimentare le casse della cosca.

Dalle indagini è emerso che i boss hanno un ruolo nella risoluzione di alcune controversie sorte all’interno dei gruppi organizzati della tifoseria del Palermo Calcio.

I ruoli nel clan.

I carabinieri hanno accertato i vari ruoli degli indagati.

I militari dell’Arma hanno definito i dettagli organizzativi, la contabilizzazione degli investimenti e dei ricavi e accertato l’afflusso di denaro nella cassa della famiglia mafiosa.

Le indagini hanno verificato che il presunto boss Angelo Monti aveva delegato al nipote Jari Massimiliano Ingarao l’intero settore delle attività illecite legate alla droga.

Questi, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, avrebbe organizzato e coordinato tutte le attività funzionali al traffico.

Sempre Ingrao avrebbe trovato le sostanze stupefacenti in Campania attraverso corrieri e avrebbe rifornito le varie piazze di spaccio del quartiere.

Lo stesso Ingrao avrebbe delegato, a seconda dei ruoli, i fratelli Gabriele e Danilo, Marilena Torregrossa, Carmelo Cangemi, Francesco Paolo Cinà, Saverio D’Amico.

Delegati anche: Davide Di Salvo, Giuseppe Pietro Colantonio, Salvatore La Vardera, Francesco Mezzatesta, Giuseppe D’Angelo, Nicolò Di Michele, Gaspare Giardina, Gianluca Altieri e Vincenzo Marino.

Il controllo della festa patronale.

La famiglia mafiosa di Borgo Vecchio aveva il pieno controllo del comitato organizzatore della festa in onore della patrona del quartiere, “Madre Sant’Anna”.

Festeggiamenti organizzati nel mese di luglio di ogni anno, il cui culto risale al 1555.

Il comitato organizzatore era guidato dalla famiglia Tantillo e, in particolare, dai fratelli Domenico e Giuseppe Tantillo sino a luglio 2015.

Nel dicembre 2015, i Tantillo sono stati arrestati nell’operazione ‘Panta Rei’ con l’accusa di essere i reggenti della famiglia mafiosa.

In occasione della festa della patrona, dal 25 al 27 luglio del 2019, le serate canore, animate da alcuni cantanti neomelodici, sono state organizzate da un comitato che, di fatto, era controllato da Cosa nostra.

Secondo quanto risulta dagli accertamenti i mafiosi, sceglievano e ingaggiavano i cantanti.

Inoltre, attraverso le cosiddette “riffe” settimanali, raccoglievano le somme di denaro tra i commercianti del quartiere.

Le somme venivano impiegate, oltre che per l’organizzazione della festa e l’ingaggio dei cantanti, anche per rimpinguare la cassa della famiglia mafiosa.

Incassi che servivano per il sostentamento dei carcerati e per la gestione di ulteriori traffici illeciti.

Le indagini hanno documentato l’attivismo degli esponenti ritenuti ai vertici della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio che avevano il pieno controllo della festa patronale.

Era la famiglia a decidere quali cantanti neomelodici dovessero partecipare alla manifestazione. Provvedevano al loro ingaggio con il denaro ricavato dalle estorsioni, dalle “riffe” e dalle sponsorizzazioni dei gestori e titolari delle attività commerciali.

Inoltre, autorizzavano gli ambulanti a vendere i loro prodotti durante la festa, disciplinando anche la loro collocazione lungo le strade del rione.

Un ruolo di primo piano era esercitato secondo le indagini da Salvatore Buongiorno, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, agente di numerosi cantanti neomelodici.

Proprio lui avrebbe ricevuto disposizioni dai presunti boss Angelo Monti e Jari Massimiliano Ingarao per l’ingaggio dei cantanti scelti.

Quest’ultimo si atteneva alle indicazioni sui nominativi di chi si esibiva, sui compensi e sul luogo in cui mettere il palco delle manifestazioni.

Sempre Buongiorno avrebbe avvicinato i gestori e titolari delle attività commerciali del quartiere Borgo Vecchio e di corso Camillo Finocchiaro Aprile, chiedendo loro di sponsorizzare le manifestazioni.

Infine avrebbe ottenuto il monopolio dell’affare all’interno della zona di riferimento del mandamento mafioso di ‘Porta Nuova’.

Avrebbe inoltre ricevuto l’autorizzazione di esponenti come Tommaso Lo Presti, i fratelli Gregorio e Tommaso Di Giovanni e Angelo Monti.

Controllo sui ladri di biciclette e moto.

Le indagini della Dda hanno accertato la capacità del gruppo di dominare il territorio della cosca. Infatti la famiglia arrivava a controllare i ladri di biciclette o di moto assoggettati alla ‘autorizzazione’ di Cosa nostra.

Questi ultimi dovevano destinare al clan mafioso parte dei proventi della ricettazione o della restituzione ai proprietari della refurtiva con il cosiddetto metodo del ‘cavallo di ritorno’.

Dalle indagini è emersa un’autonoma organizzazione criminale specializzata nei furti, completamente sottomessa a Cosa nostra.

I nomi degli arrestati.

Questi i nomi degli arrestati dell’operazione Resilienza 2 dei carabinieri del comando provincia di Palermo.

Le porte del carcere si sono aperte per Salvatore Buongiorno, 54 anni.

Ai domiciliari:

Gianluca Altieri, 26 anni; Carmelo Cangemi, 31 anni; Paolo Francesco Cinà, 28 anni; Saverio D’Amico, 40 anni; Nicolò Di Michele, 31 anni; Davide Di Salvo, 37 anni;

Vincenzo Marino, 56 anni; Pietro Matranga, 33 anni; Francesco Mezzatesta, 21 anni; Emanuel Sciortino, 32 anni e Giuseppe Pietro Colantonio, 30 anni.

