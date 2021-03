Covid in Sicilia, 895 positivi e 20 morti. I test eseguiti sono 25.226. Studio Gimbe sui contagi in Sicilia. I dati per provincia.

Covid in Sicilia, 895 positivi e 20 morti. I contagiati sono 130 in più rispetto a ieri. I test eseguiti sono 25.226, per una percentuale di contagiati che passa dal 2,9% al 3,5%.

La regione resta nona per numero di contagi giornalieri in Italia. Venti i morti e 1.268 i guariti.

Negli ospedali i ricoverati sono 931, senza nessuna variazione rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 118, uno in meno.

Questi i nuovi positivi per provincia:

Palermo 347; Catania 176; Siracusa 84; Agrigento 80; Messina 58; Enna 50; Caltanissetta 45; Ragusa 28 e Trapani 27.

L’andamento dei contagi è confermato anche dal report settimanale sulla situazione in Sicilia.

Studio Gimbe contagi in Sicilia.

Dal 17 al 23 marzo, secondo l’analisi della Fondazione Gimbe, risulta in peggioramento l’indicatore relativo ai «Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti» (338, erano 303 la settimana precedente).

Secondo l’analisi Gimbe si registra un aumento dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente (variazione percentuale pari al 20,3%).

Sotto soglia di saturazione i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica 21% (media Paese 43%), terapia intensiva al 15% (media Paese 39%).

La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 4,1% (media Italia 4,4%).

La percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è il 16,5% (media Italia 19,1%). Mentre sempre in Sicilia chi ha assunto la prima dose è il 21,5% (media Italia 27,4%).

In Italia aumentano i positivi, stabile il numero delle vittime.

secondo i dati del ministero della Salute i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 23.696. Ieri erano stati 21.267.

Le vittime in un giorno sono quantificate in 460 (lo stesso numero di ieri). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono 349.472 (ieri i test erano stati 363.767).

Il tasso di positività è il 6,8% (ieri era il 5,8%), l’aumento è 1%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid sono 3.620, 32 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 260 (ieri erano 300). Nei reparti ospedalieri ordinari sono ricoverate 28.424 persone e dopo molti giorni di forte aumento calano di 14 unità nelle ultime 24 ore.

I positivi da inizio epidemia complessivamente sono 3.464.543, i morti salgono invece a 106.799. I positivi attualmente sono 562.856, in aumento di 1.548 rispetto a ieri.

I guariti e i dimessi dall’inizio della pandemia sono 2.794.888, con un incremento nelle ultime 24 ore di 21.673 unità.