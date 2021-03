Catania piange la scomparsa di Stefania Sberna. I funerali si terranno nella Parrocchia di S. Luigi in viale Mario Rapisardi in forma privata, ma sarà possibile dare un ultimo saluto dalle 11 alle 13.

Catania piange la scomparsa di Stefania Sberna. “Per il Catania, ha segnato, il numero”: erano queste le parole inconfondibili con cui Stefania Sberna, speaker della formazione etnea al “Cibali”,

risvegliava l’animo dei tifosi rossazzurri quando il Catania andava in gol,

e questa è stata la sua passione esattamente per trent’anni,

una passione che indubbiamente ha forgiato un punto di riferimento non solo per il panorama calcistico catanese,

ma anche per la città di Catania ancora oggi carica di entusiasmo che Stefania trasmetteva ogni domenica allo stadio.

“The Voice”, come era soprannominata per via del suo timbro vocale unico,

è scomparsa oggi all’età di 54 anni a causa di un male incurabile che già da tempo l’aveva costretta a tirarsi momentaneamente indietro dall’accompagnare la squadra rossazzurra in campo,

seppur senza il pubblico pronto a gioire festosamente dopo il fatidico annuncio di una rete del Catania.

Ma la provincia etnea oggi non perde soltanto una tifosa che della sua fede rossazzurra ne ha fatto ragion di vita e di lavoro,

oggi Catania perde un pezzo della sua storia degli ultimi anni,

una storia che in questi trent’anni di carriera di Stefania Sberna si è in più riprese rispecchiata nel motto “Melior de cinere surgo”.

Di lei i tifosi catanesi ricorderanno il sorriso costante anche nei momenti più bui della squadra siciliana,

la sua encomiabile umanità e professionalità sul posto di lavoro, due dei tanti elementi che hanno caratterizzato la semplicità di Stefania.

Secondo una nota apparsa sui social, i funerali della speaker catanese avverranno mercoledì 24 marzo alle 16 nella Parrocchia di S. Luigi unicamente in forma privata,

ma dalle 11 alle 13, come recita la nota, “sarà fruibile la camera ardente” presso la Chiesa stessa,

per dare un ultimo saluto alla giornalista catanese e simbolo del tifo rossazzurro negli ultimi trent’anni.

Infine, stando a un comunicato ufficiale del Calcio Catania,

in occasione della trasferta a Cava De’ Tirreni in programma sabato 27 marzo,

i giocatori etnei scenderanno in campo con una fascia al braccio in segno di lutto,

mentre prima dell’inizio della gara casalinga contro la Viterbese in calendario sabato 3 aprile verrà osservato un minuto di silenzio.