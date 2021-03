Covid in Sicilia, 699 nuovi positivi e 8 morti. I test eseguiti sono 24.073. Palermo la città con più contagiati. I dati suddivisi per provincia.

Covid in Sicilia, 699 nuovi positivi e 8 morti

Covid in Sicilia, 699 nuovi positivi e 8 morti. I contagi sono 83 in meno rispetto a ieri. I test eseguiti sono 24.073. Il tasso di positività si sposta dal 2,8 al 2,9%.

Scende il numero delle vittime giornaliere: sono 8. I guariti 232. Negli ospedali sono ricoverate 23 persone in più (3 in più in terapia intensiva).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Palermo 342; Catania 74; Caltanissetta 70; Agrigento 61; Messina 56; Siracusa 50; Ragusa 31; Trapani 13 e 2 a Enna.

Le dosi di vaccino complessivamente inoculate in Sicilia sono 619.742.

In Italia calano i contagi, restano alte le vittime.

I nuovi positivi in tutto il Paese sono 20.159. Ieri erano 23.832. Sono 300 le vittime in un giorno (ieri erano state 401).

I test sono 277.086 (ieri 354.480). Il tasso di positività risale di mezzo punto, e si posiziona al 7,2% (ieri era il 6,7%).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.448, 61 più di ieri, nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 232 (ieri erano 243).

Nei reparti ordinari degli ospedali sono ricoverate 27.484 persone, con un incremento di 423 unità nelle ultime 24 ore.

Da inizio epidemia i positivi rilevati sono complessivamente 3.376.376, i morti salgono invece a 104.942. Gli attualmente positivi in Italia complessivamente sono 571.672, con un aumento rispetto a ieri di 6.291.

I guariti e i dimessi dall’inizio della pandemia sono complessivamente 2.699.762, con un incremento nelle ultime 24 ore di 13.526 persone.