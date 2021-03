Catania-Avellino 3-1, esordio positivo per Baldini. In un primo tempo frizzante il Catania torna alla vittoria in casa e impone il dominio con la doppietta di Russotto alla quale risponde D'Angelo su rigore. Sarao archivia il match al minuto 95 sfruttando il penalty decisivo.

All’esordio sulla panchina rossazzurra il tecnico Francesco Baldini schiera il suo 4-3-3. In porta torna titolare Miguel Angel Martinez.

Nel quartetto difensivo conferma per i terzini Luca Calapai e Giovanni Pinto e la coppia centrale Claiton-Giosa.

Foto Riccardo Caruso

Sulla mediana spazio a Mariano Izco e Jacopo Dall’Oglio a supporto di Luis Maldonado in cabina di regia.

Nel reparto offensivo il neo-tecnico etneo sceglie il centravanti Manuel Sarao supportato dagli esterni Antonio Piccolo e Andrea Russotto.

Sulla sponda opposta mister Braglia conferma il 3-5-2. Tra i pali titolare Francesco Forte.

Nel tridente difensivo spazio ai laterali Luigi Silvestri e Julian Illanes Minucci con l’ex Catania Mirko Miceli in mezzo.

Sulle corsie esterne l’allenatore dei campani schiera Simone Ciancio, altro ex del match, con Fabio Tito dall’altro lato,

mentre a centrocampo titolari i mediani Emanuele Adamo e Santo D’Angelo alle spalle del trequartista Salvatore Aloi.

Infine in attacco spazio al duo offensivo composto da Giuseppe Fella ed Emanuele Santaniello.

Foto Riccardo Caruso

Sebbene i primi minuti di gara non evidenzino particolari azioni pericolose su entrambe le sponde,

le sorti del match sorridono subito al Catania al terzo minuto quando la formazione etnea va in vantaggio grazie a una punizione dalla distanza di Russotto,

che capitalizza la rete dell’uno a zero con l’aiuto di una deviazione fatale della barriera campana,

impedendo a Forte di raggiungere l’angolino rasoterra dove si insacca il pallone.

Soltanto nel primo quarto d’ora la gara prende un piglio agonistico più spiccato,

con il Catania che rimane spesso in zona offensiva anche dopo la sassata da fuori area di Pinto al minuto 13,

e l’Avellino che, invece, va alla ricerca degli spazi sotto porta spostando il baricentro in avanti ma trovando la chiusura della difesa etnea.

Infatti la formazione biancoverde non si rende particolarmente pericolosa se non soltanto al minuto 33 quando D’Angelo, ricevendo l’appoggio di testa centrale di Tito,

calibra il mancino a tu per tu con Martinez ma svirgola il pallone rimediando la facile parata del portiere etneo.

Foto Riccardo Caruso

Tuttavia si tratta dell’unica occasione concreta dell’Avellino, mentre il Catania sembra gestire bene il dominio in campo e agganciare il raddoppio, raddoppio che si verifica al minuto 34 sull’asse Russotto-Piccolo.

In questa occasione, infatti, lo stesso Russotto in ripartenza scambia con Piccolo sulla fascia di destra,

e in seguito riceve il pallone messo in mezzo all’area dal compagno di reparto,

rimanendo senza marcatura stretta e calciando sul primo palo la conclusione vincente del due a zero senza che Forte riesca a respingere in tempo.

Ciononostante la squadra campana mantiene il trend di compattezza e propositività in attacco,

e così sullo scadere del primo tempo si procura un calcio di rigore importante grazie al fallo di Martinez in uscita su Santaniello,

rischiando il Catania in questa occasione di subire il gol a causa di un errore nel passaggio di Maldonado alla difesa rossazzurra.

Foto Riccardo Caruso

Sul dischetto si presenta D’Angelo, il quale insacca il pallone all’angolino rasoterra sinistro che Martinez aveva indovinato ma che non riesce ad impattare e respingere fuori.

Al rientro dagli spogliatoi mister Braglia prova a cambiare qualcosa nell’assetto biancoverde inserendo Dossena e Rizzo al posto di Miceli e Adamo,

e aumentando così l’intensità nel pressing in zona offensiva, mentre per il Catania mister Baldini dapprima mantiene gli stessi undici titolari del primo tempo,

e poi schiera in campo Welbeck e Manneh per Izco e Russotto prima del sessantesimo minuto.

Foto Riccardo Caruso

Nella seconda frazione di gioco i ritmi appaiono leggermente più distesi,

sebbene l’Avellino dimostri il proprio carattere agonistico sfruttando spesso le corsie laterali e andare al tiro con gli attaccanti sotto porta, come avviene al minuto 54 in occasione della staccata di testa di Santaniello su punizione ma in fuorigioco.

Di contro, però, il Catania non rinuncia alle incursioni in attacco nonostante il vantaggio, e riesce sia ad attuare un gioco dinamico grazie all’apporto dalla cabina di regia,

sia a mantenere costante l’approccio difensivo in fase di non possesso dopo i cambi di Albertini e Rosaia al posto di Piccolo e Maldonado, e passando dunque a un 4-4-2 a maggior contenimento.

Foto Riccardo Caruso

Nel corso degli ultimi venti minuti di gara si accendono gli animi in campo in seguito a una mancata osservanza del fair play su una rimessa a favore dell’Avellino,

che la squadra biancoverde aveva ottenuto dagli etnei per aiutare Maniero a rialzarsi.

Tuttavia il direttore di gara impiega poco a ristabilire l’ordine e ad ammonire lo stesso Maniero e Rosaia dopo una scaramuccia poco pacata.

Soltanto al minuto 74 arriva la reazione dell’Avellino quando D’Angelo,

nel corso di una ripartenza su errore in possesso del Catania, scaglia in porta il tiro violento centrale,

ma Martinez risponde presente e nega la gioia del gol al centrocampista campano respingendo lontano la sfera.

Foto Riccardo Caruso

Sul finire del match non cambia il trend generale da parte di entrambe le squadre, con il Catania che mantiene il pressing davanti la difesa avversaria senza chiudere anticipatamente il risultato,

e l’Avellino che, nonostante qualche lacuna fra i centrali etnei, fatica a concludere in porta subendo la linea alta del fuorigioco dei rossazzurri, come in occasione del minuto 89 sullo scambio in offside fra Santaniello e D’Angelo.

Ad ogni modo il Catania riesce a consolidare la vittoria chiudendo la gara grazie al rigore di Sarao all’ultimo minuto di recupero in seguito a un fallo sotto porta su Manneh,

archiviando così una gara tanto delicata quanto importante e dimostrando un segno di cambiamento tattico con mister Baldini rispetto alla gestione Raffaele,

mentre l’Avellino esce sconfitto a testa alta dal “Massimino” ma senza rischiare una discesa dal secondo posto in classifica.

CATANIA-AVELLINO 3-1

CATANIA (4-3-3): Martinez; Calapai, Claiton, Giosa (83′ Sales), Pinto; Izco (57′ Welbeck), Maldonado (67′ Rosaia), Dall’Oglio; Piccolo (67′ Albertini), Sarao, Russotto (57′ Manneh).

A disp. di Baldini: Confente, Albertini, Sales, Zanchi, Rosaia, Welbeck, Manneh, Reginaldo, Di Piazza, Vrikkis.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Miceli (46′ Dossena), Illanes Minucci (64′ Rocchi); Ciancio, Adamo (46′ Rizzo), Aloi, D’Angelo, Tito (51′ Baraye); Fella (64′ Maniero), Santaniello.

A disp. di Braglia: Pane, Rocchi, Dossena, Rizzo, Di Martino, Baraye, Maniero.

ARBITRO: Luca Zufferli (Udine)

AMMONIZIONI: Maldonado (CT), Martinez (CT), Santaniello (AV), Dall’Oglio (CT), Rosaia (CT), Maniero (AV), Silvestri (AV), Aloi (AV)

RECUPERO: 1′ p.t.; 5′ s.t.

MARCATORI: 3′, 34′ Russotto (CT); 45′ rig. D’Angelo (AV); 90’+4′ rig. Sarao (CT).

