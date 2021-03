Covid in Sicilia, 859 nuovi casi e 15 vittime. I test eseguiti sono Poco meno di 24 mila. 16 mila i vaccinati. I dati per provincia.

Covid in Sicilia, 859 nuovi casi e 15 vittime

Covid in Sicilia, 859 nuovi casi e 15 vittime. I contagi sono 70 in più rispetto a ieri. I test eseguiti sono Poco meno di 24 mila. La percentuale di contagiati si sposta dal 3 al 3,6%.

I decessi nelle ultime 24 ore sono 15. Negli ospedali è ricoverata una persona in meno, nel saldo tra entrate e uscite (4 in più in terapia intensiva). I guariti sono 521.

Ecco i nuovi positivi suddivisi per provincia:

Palermo 370; Catania 90; Messina 81; Caltanissetta 75; Agrigento 61; Siracusa 58; Ragusa 55; Trapani 37 e 32 a Enna.

La situazione vaccinale in Sicilia.

Le dosi di vaccino somministrate oggi nell’isola sono 16 mila. Si tratta di un dato parziale, poiché risultano ancora in attività alcuni Centri vaccinali.

Nello specifico sono state inoculate: 14.418 dosi di Pfizer, 754 di Moderna e 983 di Astrazeneca.

Come è noto, la somministrazione di quest’ultimo è ripresa, in tutta Italia, dalle ore 15 di oggi, dopo l’autorizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco.

In Italia la curva continua a salire, diminuiscono i morti.

Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore, in tutto il Paese i nuovi casi sono 25.735. Ieri erano 24.935.

Le vittime in un giorno sono 386 (ieri erano 423). I test sono 364.822 (ieri 353.737). il tasso di positività è del 7%, stabile rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva Sono 3.364, 31 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 244 (ieri erano 249).

Nei reparti ordinari sono ricoverate persone con un incremento di 164 unità nelle ultime 24 ore. I contagiati da inizio epidemia sono complessivamente 3.332.418. I decessi salgono a 104.241.

in Italia gli attualmente positivi 556.539, con un aumento rispetto a ieri di 9.029. Dall’inizio della pandemia sono invece 2.671.638 i guariti e i dimessi, con un incremento nelle ultime 24 ore di 16.292.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 26.858.