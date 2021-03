Catania-Avellino, cercasi riscatto in casa. Il match valevole per la trentaduesima giornata di Serie C è in programma domenica 21 marzo alle 12 e 30 allo stadio "Angelo Massimino"

Catania-Avellino, cercasi riscatto in casa. Dopo la seconda sconfitta consecutiva contro la Turris in trasferta e il conseguente esonero di Giuseppe Raffaele,

il Catania prepara il prossimo match interno contro l’Avellino per ricompattare le forze e tornare al successo fra le mura amiche.

Il match valevole per la trentaduesima giornata di Serie C è in programma domenica 21 marzo alle 12 e 30 allo stadio “Angelo Massimino”.

Per la formazione etnea il confronto con gli irpini sarà di notevole importanza per molti aspetti,

in primis per rimediare al momento negativo che ha visto il Catania primeggiare soltanto nella gara esterna contro il Bisceglie nelle ultime otto partite,

accumulando poi soltanto tre pareggi e quattro sconfitte, e poi per l’obiettivo playoff da raggiungere senza intoppi sul finire della stagione.

Tuttavia stavolta in casa Catania potrà suonare una musica diversa con l’arrivo del nuovo allenatore Francesco Baldini,

tecnico specializzato nel 4-3-3 con un assetto più equilibrato che concilia corsa e contenimento in campo.

Sebbene la rosa etnea presenti alcune defezioni sotto il profilo tattico,

mister Baldini potrebbe comunque confermare la difesa a quattro e schierare dal primo minuto un regista capace di comunicare con il reparto offensivo,

avendo così più spazio Maldonado a fare da tramite fra il centrocampo e l’attacco.

Il nuovo allenatore rossazzurro ai microfoni del Calcio Catania ha elogiato la grinta della squadra siciliana,

evidenziando così tanto la voglia quanto la necessità di portare a casa i tre punti e cominciare un nuovo ciclo in questi ultimi istant

Sulla sponda opposta, invece, si presenta un Avellino in forma che sino ad ora sta dimostrando grande agonismo in campionato,

e non è un caso il secondo posto in classifica a nove punti dalla capolista Ternana.

Infatti l’ultima sconfitta della formazione irpina risale al 20 dicembre dell’anno scorso in occasione della sedicesima giornata contro il Bari,

avendo in seguito conquistato soltanto tre pareggi fra le restanti vittorie.

Infine, la solidità dell’Avellino è resa possibile grazie al lavoro del suo allenatore Piero Braglia,

capace di gestire soprattutto il profilo psicologico delle sue squadre,

e regalare un calcio dinamico che metta in difficoltà per tutta la partita gli avversari.