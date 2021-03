Calcio Catania, ufficiale esonero di Raffaele. Fatale la seconda sconfitta consecutiva in casa della Turris dopo la disfatta interna contro il Teramo. In pole position Francesco Baldini alla guida della panchina etnea.

match al termine del quale nell’intervista post-gara ha parlato Vincenzo Guerini, responsabile dell’area tecnica del club etneo, al posto del tecnico etneo Giuseppe Raffaele.

Dopo l’accenno a un confronto in società da parte dello stesso Guerini sulla posizione dell’allenatore rossazzurro, in queste ultime ore il Calcio Catania ha ufficializzato il suo esonero,

nonostante manchino soltanto sette giornate alla fine del campionato.

Inoltre nel comunicato della società etnea si legge che “nelle prossime ore sarà ufficializzata la scelta del nuovo allenatore rossazzurro”.

Tra i favoriti in pole position per prendere le redini della panchina rossazzurra spicca il nome di Francesco Baldini,

ex allenatore della Roma Under-17 nella stagione 2017/18 con cui vinse campionato e supercoppa,

e in seguito alla guida della Primavera della Juventus nella stagione successiva,

prima dell’ultima breve esperienza a Trapani nell’estate del 2019 venendo esonerato a dicembre dello stesso anno.

L’amministratore unico del Calcio Catania Nico Le Mura commenta così la decisione su Raffaele:

“Dopo un’approfondita analisi del momento critico vissuto dalla prima squadra, e dopo un dialogo schietto e sincero con mister Raffaele,

il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino ha evidenziato ieri in tarda serata la necessità di un avvicendamento, prontamente disposto dalla società”.

Spiega Le Mura:

“I calciatori hanno il preciso dovere di reagire con forza a questa scossa, invertendo la rotta sul piano dei risultati e dando di più, per arrivare al miglior piazzamento raggiungibile in vista dei playoff: è nelle loro potenzialità”.

E sottolinea:

“Sul piano societario, partendo dalla fondamentale salvezza della matricola, abbiamo svolto in questi mesi un silenzioso e meticoloso lavoro di ridefinizione strutturale e organizzativa, che ha restituito risultati importanti in termini di efficienza professionale ed economica”.

Sulla trattativa con Joe Tacopina:

“Siamo giunti così in prossimità della cessione delle quote azionarie del club: il Calcio Catania vive oggi la fase culminante del percorso necessario per giungere al rilancio, attraverso la riduzione del debito, e secondo le prospettive del contratto preliminare firmato a gennaio dalla SIGI e da Joe Tacopina“.