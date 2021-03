Turris-Catania 1-0, parlano Guerini e Piccolo - video. Il responsabile dell'area tecnica del club etneo commenta la posizione di mister Raffaele: "Ci confronteremo in società, con l’allenatore e con i giocatori".

Turris-Catania 1-0, parlano Guerini e Piccolo – video

Turris-Catania 1-0, parlano Guerini e Piccolo – video. Con la sconfitta odierna sul campo della Turris per zero a uno,

il Catania non aggancia il successo dopo la disfatta interna contro il Teramo e manifesta difficoltà nell’essere cinico sotto porta,

non riuscendo a capitalizzare un prezioso calcio di rigore nel secondo tempo che avrebbe cambiato l’andamento del match.

Ciò che ha sorpreso a fine partita è stata l’assenza di mister Raffaele nella consueta intervista post-gara.

Sono intervenuti Vincenzo Guerini, responsabile dell’area tecnica del club etneo,

e Antonio Piccolo, protagonista dell’episodio dal dischetto terminato con la respinta di Abagnale.

Intervista post gara Vincenzo Guerini responsabile area tecnica Calcio Catania

Nello specifico Guerini ha sottolineato il periodo di crisi che la formazione etnea sta vivendo,

affermando come sia quasi inspiegabile un’involuzione del genere se non per un problema che riguarda “l’atteggiamento generale che non da Catania”.

Inoltre lo stesso Guerini ha rivolto l’attenzione sul futuro di mister Raffaele alle pendici dell’Etna,

chiamando al dialogo che avverrà in società sia con l’allenatore stesso che con la squadra.

Queste le parole di Vincenzo Guerini:

“Stiamo attraversando un periodo brutto sotto tutti i punti di vista”.

“La squadra, che fino a un mese e mezzo fa era fantastica, ha avuto un crollo psicofisico, tecnico, e non riusciamo a capire perché”.

“Questo fa male perché il gruppo è compatto, nessuno rema al contrario, però dobbiamo fare qualcosa”.

Su Raffaele:

“Ci confronteremo in società, con l’allenatore e con i giocatori, e vedremo di trovare la situazione migliore”.

“Rimangono ancora sette partite, c’è tutto il tempo per uscire da questa situazione”.

Intervista post gara Antonio Piccolo attaccante Calcio Catania

E sulla gara odierna conclude:

“Oggi le occasioni le abbiamo avute,

la cattiveria era la nostra arma, la volontà di non subire gli avversari,

e invece ultimamente stiamo giocando al contrario”.

Di notevole importanza, tuttavia, l’autocritica di Piccolo in merito al rigore sbagliato.

Sul punto, Piccolo ha dichiarato che “il rigore è stato un episodio delicato per noi e l’ho sbagliato,

ho calciato in un angolo e il portiere è stato bravo a pararlo”,

sottolineando di assumersi le proprie responsabilità e che “si deve ripartire per rispetto di noi, della piazza e della società”,

e commentando, infine, così il match:

“Oggi ho visto una squadra che ha dato l’anima per questa causa”.