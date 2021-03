Turris-Catania 1-0, etnei senza reazione e carattere. La sentenza della Turris avviene al minuto 18 con Longo su calcio d'angolo. Il Catania pecca un approccio statico e fatica ad andare al tiro nel corso dei novanta minuti.

Turris-Catania 1-0, etnei senza reazione e carattere. Il Catania sfida la Turris in trasferta allo stadio “Amerigo Liguori” nella trentunesima giornata di Serie C.

Osservato un minuto di silenzio in memoria di Antonio Vanacore,

allenatore in seconda della Cavese morto per complicazioni legate al Covid-19.

La formazione di mister Caneo scende in campo con il 3-4-3. In porta conferma per Alessandro Abagnale.

Nel tridente difensivo titolari Johad Ferretti e Ciro Loreto ai lati con Filippo Lorenzini al centro.

Sulle retrovie laterali spazio a Franco Da Dalt e Luigi D’Ignazio,

mentre a centrocampo il tecnico biancorosso schiera i mediani Simone Tascone e Daniele Franco.

In attacco titolare il centravanti Fabio Longo supportato dagli esterni Luca Giannone, attuale capocannoniere della Turris,

e da Antonio Romano sulla destra.

Sulla sponda del Catania mister Raffaele cambia modulo e replica l’assetto a specchio degli avversari campani.

Tra i pali continuità di posto per il giovane Alessandro Confente,

mentre in difesa il tecnico etneo sceglie come terzi Simone Sales e Antonio Giosa assieme a Claiton in mezzo,

dovendo sopperire all’assenza di Tonucci a causa di un disturbo al polpaccio sinistro.

Sulla mediana conferma per Nana Welbeck e Jacopo Dall’Oglio a reggere i terzini avanzati Luca Calapai e Giovanni Pinto.

Nel reparto offensivo spazio per Manuel Sarao prima punta accompagnato sugli esterni dalla novità dal primo minuto Antonio Piccolo,

quest’ultimo recuperato da un recente infortunio ed entrato a partita in corso nella sconfitta contro il Teramo,

e Andrea Russotto sulla corsia opposta per dare velocità alle manovre d’attacco.

Sebbene nei primi minuti di gara le due squadre non si colpiscano tanto,

puntando invece su un grande equilibrio senza concedere spazi all’avversario,

si evidenzia in questi istanti un dialogo fra i reparti molto veloce tanto tra le file della Turris che tra quelle del Catania.

Ma il primo squillo del match appartiene alla squadra di casa che all’ottavo minuto si lancia sotto porta con Longo,

il quale sveglia gli animi della partita e calcia una palla all‘incrocio rasoterra del palo che si esaurisce fuori.

Inoltre la Turris ci riprova subito dopo al decimo minuto quando Tascone sfiora il palo sinistro dando al tiro una traiettoria velenosa.

La risposta del Catania avviene nel primo quarto d’ora di gara con Russotto intento a insaccare la sfera sotto al sette sugli sviluppi di una punizione,

ma in questa occasione Abagnale si rende protagonista di un’eccezionale parata in volo che nega la gioia del gol all’esterno etneo.

Ciononostante le sorti del match al “Liguori” cambiano a sorpresa al minuto 18 quando la Turris capitalizza il vantaggio,

sfruttando un corner durante il quale Da Dalt sul cross dalla bandiera di Giannone spizza per Longo sulla linea di porta,

che quindi può insaccare il tap in vincente in scivolata e beffare Confente nel marasma di giocatori nell’area piccola del portiere etneo.

Così, grazie al gol dell’uno a zero in favore dei campani, Longo sigla la terza rete in campionato.

L’assalto della squadra biancorossa prosegue anche al minuto 26 nel corso di una ripartenza ad opera di Giannone,

che dalla retrovie centrali lancia Romano,

ma quest’ultimo non calibra bene il destro a tu per tu con Confente e spedisce il pallone sopra la traversa.

Sulla sponda etnea il Catania fatica a trovare spazi sotto porta e spesso subisce i contropiedi avversari,

essendo costretto ad operare una fase di ripiego difensiva,

ma comunque prova a insediare la Turris dalla distanza,

come avviene al minuto 31 quando Giosa tenta il tiro potente da fuori area mandando però il pallone sugli spalti.

Anche sulle fasce la formazione etnea manifesta alcune difficoltà in fase di conclusione,

essendo frequenti i cross in area a vuoto che non trovano ulteriori riscontri.

Importante anche un approccio diverso del Catania sui calci piazzati,

elemento chiave della tattica di mister Raffaele,

come in occasione di una punizione al minuto 38 che Piccolo calcia di sinistro all’incrocio alto ma senza insaccare in rete.

Discorso diverso, invece, per la Turris che, al di là del vantaggio grazie all’inserimento di Longo,

riesce a gestire gli spazi liberi in campo tenendo impegnata la difesa rossazzurra sia sulle conclusioni sotto porta,

sia sui tiri da fuori area insidiosi in ogni caso,

come nel caso del minuto 44 quando Giannone tenta il mancino a giro sfiorando per poco il palo e mancando la sua decima rete in stagione.

Al rientro dagli spogliatoi i due allenatori apportano alcune modifiche all’assetto del primo tempo,

con mister Caneo che fa entrare Boiciuc per Longo intensificando i ritmi in difesa tra le fila campane,

e mister Raffaele che adesso passa a un 4-2-3-1 inserendo Manneh al posto di Sales.

Pochi minuti dopo il break all’intervallo il Catania conquista un prezioso calcio di rigore e avere un’occasione per pareggiare i conti al minuto 53.

Tuttavia in questa occasione Abagnale indovina il lato di Piccolo sul dischetto e neutralizza la sassata dagli undici metri etnea,

con la squadra siciliana che stavolta non concretizza il calcio piazzato più importante della partita.

Contestualmente arriva la risposta della Turris, compagine che tiene il pallino del match,

e lo dimostra con Giannone che dapprima al minuto 55 tenta la botta centrale neutralizzata senza difficoltà da Confente,

e poi al minuto 62 insidia il portiere rossazzurro con una conclusione a giro che termina di poco oltre la linea di fondo.

In questi frangenti la reazione del Catania assume una caratura leggermente più marcata,

anche se le difficoltà di concretizzare in porta per gli etnei rimangono quasi inesistenti.

A questo punto mister Caneo pensa a sfruttare di più il contenimento difensivo e sostituisce Signorelli per Romano nel corso del minuto 68,

passando così a un 3-5-2 per mantenere equilibrio al centro e chiudere le ripartenze avversarie sulle fasce.

E proprio la Turris si rivela pericolosa al minuto 71 quando Franco sferra il tiro di prima che Claiton respinge in calcio d’angolo,

disegnando una traiettoria che illude la difesa etnea e fa credere a un’eventuale deviazione fatale in area.

Ciononostante il Catania si avvicina al pareggio ma spreca una clamorosa occasione al minuto 75 con Di Piazza che,

ricevendo l’appoggio rasoterra da sinistra di Izco dentro l’area,

prova la conclusione di prima intenzione ma l’attaccante etneo carica eccessivamente la potenza del tiro.

Negli ultimi frangenti del match si accendono gli animi in campo a seguito di un intervento di Piccolo su Franco a gioco fermo,

con l’attaccante rossazzurro che rimedia un’ammonizione da poter evitare.

L’ultimo guizzo della formazione etnea si verifica al minuto 92 quando Claiton,

nel corso di una ripartenza pericolosa, carica il destro dalla distanza impensierendo Abagnale e concludendo sopra la porta.

Nonostante i quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara,

il Catania si mette in mostra a fine gara con un tiro fuori misura di Maldonado,

ma oltre queste occasioni le due squadre non vanno oltre il risultato.

Dunque gli etnei rimediano la seconda sconfitta consecutiva dopo il match casalingo contro il Teramo e rischiano il quinto posto in classifica,

mentre la Turris adesso riapre la corsa ai playoff salendo il tabellone e provando a consolidare passo dopo passo una salvezza storica.

TURRIS-CATANIA 1-0

TURRIS (3-4-3): Abagnale; Ferretti (87′ Ferretti), Lorenzini, Loreto; Da Dalt, Tascone, Franco, D’Ignazio; Giannone (76′ Alma), Longo (46′ Boiciuc), Romano (68′ Signorelli).

A disp. di Caneo: Lonoce, Rainone, Di Nunzio, Lame, Signorelli, Fabiano, Brandi, Pitzalis, Boiciuc, Ventola, Persano, Alma.

CATANIA (3-4-3): Confente; Sales (46′ Manneh), Claiton, Giosa; Calapai, Welbeck (77′ Reginaldo), Dall’Oglio (64′ Izco), Pinto (64′ Maldonado); Piccolo, Sarao (56′ Di Piazza), Russotto.

A disp. di Raffaele: Martinez, Lo Duca, Albertini, Izco, Maldonado, Rosaia, Manneh, Reginaldo, Di Piazza, Vrikkis.

ARBITRO: Marco Monaldi (Macerata)

AMMONIZIONI: Loreto (TUR), Sarao (CT), Romano (TUR), Tascone (TUR), Abagnale (TUR), Alma (TUR)

RECUPERO: 1′ p.t.; 4′ s.t.

MARCATORI: 18′ Longo (TUR)