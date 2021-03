Covid in Sicilia, 598 nuovi positivi e 13 morti. I casi sono 75 più di ieri. I test eseguiti 24.551. Palermo sempre la prima. Il dettaglio per provincia.

Covid in Sicilia, 598 nuovi positivi e 13 morti

Covid in Sicilia, 598 nuovi positivi e 13 morti. I contagi sono 75 più di ieri. I test eseguiti 24.551. Il tasso di positività rimane al 2,4%.

Le vittime sono Tredici, 565 i guariti. Negli ospedali ricoverate 13 persone in più (6 in più in terapia intensiva).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Palermo 225; Catania 136; Agrigento 63; Caltanissetta 36; Enna 36; Siracusa 32; Trapani 29; Ragusa 23 e 18 a Messina.

In Italia aumentano i contagi e le vittime.

In tutta Italia tornano sopra i 20 mila (20.396) i nuovi positivi giornalieri (il totale è 3.258.770). Ieri i contagi erano 15.267.

Le vittime in un giorno sono altissime, 502 (ieri erano 354), dall’inizio dell’emergenza complessivamente 103.001.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore sono 369.379. Ieri i test erano 179.015.

Il tasso di positività scende al 5,5%, in calo di 3 punti rispetto a ieri, quando era dell’8,5%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.256, 99 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 319 (ieri erano 243).

Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.098 persone, con un incremento nelle ultime 24 ore di 760.

A oggi ci sono in Italia 536.115 attualmente positivi, con un aumento rispetto a ieri di 5.758.

I guariti e dimessi dall’inizio della pandemia sono 2.619.654, con un incremento nelle ultime 24 ore di 14.116.