Verso Turris-Catania, ritrovare un'identità. Il match valevole per la trentunesima giornata di campionato è in programma mercoledì 17 marzo alle 14 allo stadio "Amerigo Liguori" di Torre del Greco.

il Catania prepara il match infrasettimanale in trasferta sul campo della Turris,

alla ricerca di quella costanza notevolmente perseguita nel girone d’andata e man mano dileguatasi negli ultimi impegni degli etnei.

La gara valevole per la trentunesima giornata di Serie C è in programma mercoledì 17 marzo alle 14 allo stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco.

Per la squadra siciliana si tratta di un confronto delicato che prescinde dall’attuale posizionamento in classifica delle due formazioni,

poiché il Catania necessita di tornare alla vittoria e mantenere unito il collettivo etneo fino alla fine del campionato,

tenendo in considerazione anche il rendimento poco brillante che ha visto i rossazzurri prevalere solo contro il Bisceglie nelle ultime sette gare.

A tal proposito per mister Raffaele è propedeutico al successo la disponibilità di elementi importanti in squadra,

primo fra tutti Piccolo, che nello scorso match si è messo subito in mostra pur disputando solo un quarto d’ora di partita,

e, in caso di ripresa quasi totale, Zanchi sul fronte difensivo per permettere un turnover sulle corsie esterne.

Tuttavia il tecnico etneo dovrà anche adeguatamente dosare il minutaggio per i diffidati Albertini, Welbeck e lo stesso Zanchi,

per evitare di schierare soluzioni adattate nel modulo degli undici titolari.

D’altro canto il Catania incontra un avversario con la fame dei tre punti, a maggior ragione tra le mura amiche,

dal momento che la Turris non aggancia il successo da tre giornate,

avendo un totale di nove reti al passivo in queste ultime sfide contro Potenza, Foggia e Juve Stabia.

Infatti l’ultimo trionfo della squadra campana in casa risale al 27 febbraio nel derby contro la Casertana.

Inoltre la Turris può contare sull’ex Catanzaro Luca Giannone,

che sino ad ora ha trascinato i suoi compagni grazie ai nove gol siglati,

conquistando così il titolo di capocannoniere della squadra di Torre del Greco.

Dunque il match di mercoledì pomeriggio permetterà di osservare una tappa importante per il cammino stagionale delle due compagini,

con il Catania alla ricerca di un’idea di gioco tanto incisiva quanto alternativa,

e la Turris pronta a battagliare in casa per riprendere la corsa ai playoff non ancora del tutto lontani.