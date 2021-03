Coronavirus in Sicilia, 523 nuovi casi e 14 morti. I test eseguiti circa 21.500. Il tasso è al 2,4%. Diminuiscono i contagi. I dati per provincia.

Proprio nel primo giorno in cui l’Isola passa in zona arancione diminuiscono i contagi.

Circa 21.500 i test effettuati, con il tasso di positività che scende dal 2,8 al 2,4%.

Quattordici i morti, mentre sono 76 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 34 persone in più (7 in più in terapia intensiva).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Palermo 295; Catania 74; Messina 59; Caltanissetta 46; Siracusa 35; Trapani 6; Enna 5; Agrigento 2 e uno a Ragusa.

In Italia calo dei positivi, altissimo il numero dei morti.

I nuovi contagiati in tutto il Paese sono 15.267. Ieri erano 21.315. Le vittime sono 354, ieri erano 264.

I tamponi sono 179.015, quasi 95 mila meno di ieri (un netto calo abituale la domenica).

Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è dell’8,5%%, ieri era stato del 7,8%.

gli ingressi in terapia intensiva sono 243. Il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 75 pazienti in più, per un totale di 3.157.

Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono aumentati i pazienti di 820 unità rispetto a ieri, complessivamente sono 25.338.