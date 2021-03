Covid in Sicilia, 613 nuovi contagi e 13 morti. I test eseguiti sono meno, quasi 22 mila. il tasso di positività sale al 2,8%. I contagi per provincia.

Covid in Sicilia, 613 nuovi contagi e 13 morti

Covid in Sicilia, 613 nuovi contagi e 13 morti. I positivi sono 37 in meno rispetto a ieri.

I test eseguiti sono però di meno, circa 22 mila. La percentuale di nuovi casi sale dal 2,4 al 2,8%.

Le vittime sono tredici, 147 i guariti.

Negli ospedali sono ricoverate 8 persone in più, nel saldo tra ingressi e uscite (1 in più in terapia intensiva), ora in rianimazione registrati 100 siciliani.

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Palermo 220; Catania 124; Agrigento 65; Siracusa 55; Caltanissetta 51; Ragusa 45; Messina 44; Trapani 5 ed Enna 4.

In Italia calano i positivi, ancora alto il numero delle vittime.

I nuovi positivi in tutto il Paese sono 21.315. Ieri erano stati 26.062. I decessi sono 264, ieri erano 317.

Il calo dei positivi risente dei quasi 100 mila tamponi in meno, infatti, i test molecolari e antigenici sono 273.966, ieri erano 372.944di.

Il tasso di positività odierno è del 7,78%%, ieri era stato del 6,98%. I casi totali da inizio epidemia sono 3.223.142, i morti 102.145.

I contagi attuali sono 531.266 (11.205 in più rispetto a ieri).

i dimessi e i guariti complessivamente sono 2.589.731 (9.835 in più), in isolamento domiciliare registrate 503.666 persone (10.740 in più).

Gli ingressi in terapia intensiva sono 243, il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 100 pazienti in più.

Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono aumentati i ricoverati di 365 unità rispetto a ieri, complessivamente di 24.518.