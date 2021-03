Catania-Teramo 0-1, mancano freddezza e occasioni. Fatale la respinta di Confente sul doppio palo di Vitturini dalla distanza che condanna gli etnei. Per il Teramo successo importante in chiave playoff e sesto posto in classifica.

Catania-Teramo 0-1, mancano freddezza e occasioni. Il Catania ospita in casa il Teramo in occasione della trentesima giornata di Serie C.

La formazione di mister Raffaele scende in campo con il 3-5-2. Tra i pali titolare Alessandro Confente.

Nel tridente difensivo spazio per i laterali Simone Sales e Antonio Giosa assieme a Claiton in mezzo.

Foto Riccardo Caruso

Sulle corsie esterne conferma per Alessandro Albertini e Giovanni Pinto,

mentre a centrocampo il tecnico etneo sceglie Nana Welbeck e Jacopo Dall’Oglio in mediana a supporto di Luis Maldonado in cabina di regia.

Nel reparto offensivo titolare il duo d’attacco composto da Matteo Di Piazza e Andrea Russotto.

Per il Teramo mister Paci schiera il 4-2-3-1. In porta conferma per Michal Lewandowski.

Nel poker di difesa titolari i terzini Davide Vitturini e Alberto Tentardini e la coppia centrale Diakite-Piacentini.

In mediana spazio a Simone Santoro e Andrea Arrigoni a supporto del trequartista ex Catania Francesco Bombagi,

quest’ultimo accompagnato nelle manovre offensive da Carlo Ilari e Pedro Costa Ferreira.

Infine in attacco spazio per l’unico centravanti schierato Lorenzo Pinzauti.

Nei primi minuti di gara le due compagini evidenziano un grande equilibrio sulla metà campo,

gestendo in maniera raffinata il possesso palla per sfondare le linee avversarie.

E’ il Teramo a realizzare il primo squillo del match con Pinzauti,

il quale al quinto minuto prova a insidiare Confente con un tiro ravvicinato rasoterra ma senza riuscirci.

Foto Riccardo Caruso

Mentre la formazione abruzzese verticalizza le proprie azioni sfruttando la trequarti,

il Catania dimostra più facilità a spingere sulle fasce e avanzare impegnando il Teramo nel ripiego difensivo solo in parte.

Ciononostante gli etnei non approfondiscono l’aspetto offensivo e mancano il primo tiro della partita fino ai primi venti minuti,

quando Dall’Oglio calibra il sinistro dalla lunga distanza ma la traiettoria centrale non spaventa Lewandowski che blocca senza difficoltà.

Discorso diverso, invece, per i biancorossi, che anche nell’occasione in cui Claiton respinge in corner la sassata di Santoro al minuto 15,

si avvicina al gol del vantaggio grazie a una fitta rete di passaggi propositivi.

Inoltre il forte approccio d’attacco del Teramo dà spettacolo anche al minuto 28 quando Diakite,

nel corso di una ripartenza prova il tiro al volo che Confente respinge in corner.

Allora la risposta del Catania avviene poco dopo con Russotto,

il quale in scatto sulla corsia di destra calcia verso l’angolino alto ma senza trovare lo specchio di poco.

Tuttavia le sorti del match cambiano un minuto dopo quando il Teramo concretizza il vantaggio sugli sviluppi di un tiro di Vitturini.

In questa occasione, infatti, il difensore abruzzese prova la conclusione da fuori area colpendo il doppio palo,

rivelandosi poi decisiva la smanacciata di Confente in autogol nel tentativo di allontanare la sfera a favore del Teramo,

e siglando così la squadra abruzzese la rete dello zero a uno.

Foto Riccardo Caruso

Al rientro dagli spogliatoi mister Raffaele prova a cambiare le carte in tavola inserendo in campo Reginaldo al posto di Rosaia,

intensificando così la fase offensiva per tentare di pareggiare i conti.

Sulla sponda opposta, invece, mister Paci non modifica l’assetto del precedenti minuti,

senza comunque rinunciare alla propositività sotto porta e mantenendo un baricentro stabile al centro del campo.

In seguito il Teramo rischia di raddoppiare le distanze al minuto 50 su calcio punizione quando Pinzauti,

sul cross da destra di Costa Ferreira, scavalca la difesa etnea e azzarda il tap in pericoloso,

ma stavolta la conclusione non è forte e Confente può parare facilmente.

In questi istanti è da sottolineare la pronta reazione del Catania al minuto 55 sull’asse Di Piazza-Russotto-Pinto,

con il terzino rossazzurro che, triangolando con i due attaccanti, tenta il tiro di prima lanciando però la sfera sopra la traversa.

A questo punto mister Raffaele sfrutta il secondo slot di cambi facendo entrare Calapai e Sarao al posto di Albertini e Di Piazza,

schierando così un 3-4-1-2 per portare più uomini in attacco e aumentare le possibilità di tirare a tu per tu con la difesa biancorossa.

Così al minuto 68 la formazione siciliana sfiora il pareggio quando Reginaldo,

ricevendo palla dalle retrovie da parte di Dall’Oglio, si allunga troppo il pallone nel dribbling e trova la parata in uscita di Lewandowski,

insistendo comunque in zona offensiva dopo l’azione.

Foto Riccardo Caruso

Contestualmente tra le file del Teramo arriva la prima sostituzione della gara soltanto al minuto 75,

quando mister Paci decide di dare spazio a Mungo al posto di Pinzauti,

e passando così a un assetto di maggior contenimento delle incursioni avversarie.

D’altro canto il Catania non demorde e mette in mostra ulteriore potenziale soprattutto con l’entrata in campo di Piccolo per Giosa,

come avviene al minuto 80 sul tentativo svirgolato di Sarao in corner che sfiora il palo sinistro esaurendosi di poco.

Ma anche il Teramo fa vedere il grande agonismo negli ultimi minuti di gara e prova l’affondo al minuto 84 con Ilari che,

scambiando con Costa Ferreira sotto porta, manca l’occasione per chiudere il match e calcia centrale davanti Confente,

potendo il portiere etneo bloccare e ricominciare dalla difesa.

Ad ogni modo gli etnei reagiscono al minuto 88 con Sarao,

il quale non capitalizza il tiro sotto porta perdendo tempo nel liberarsi del pallone,

e spreca un’altra occasione per pareggiare la gara all’ultimo.

La stessa insistenza sotto porta dei rossazzurri si palesa nel quarto minuto di recupero a fine secondo tempo quando Di Piazza,

coordinandosi per la rovesciata sugli sviluppi di un calcio d’angolo non aggancia lo specchio,

e non approfitta dell’ultima situazione a favore a disposizione per neutralizzare il vantaggio biancorosso.

Foto Riccardo Caruso

Dunque il Catania subisce la seconda sconfitta casalinga dopo il derby contro il Palermo,

ma mantiene il quinto posto pur con alcune difficoltà,

mentre il Teramo conquista un successo importante in chiave playoff replicando la precedente vittoria nello scontro diretto d’andata,

e salendo al sesto posto in classifica a un punto proprio dalla formazione etnea.

CATANIA-TERAMO 0-1

CATANIA (3-5-2): Confente; Sales, Claiton, Giosa (75′ Piccolo); Albertini (58′ Calapai), Welbeck (69′ Maldonado), Rosaia (46′ Reginaldo), Dall’Oglio, Pinto; Di Piazza (58′ Sarao), Russotto.

A disp. di Raffaele: Martinez, Tonucci, Zanchi, Calapai, Izco, Maldonado, Manneh, Reginaldo, Sarao, Piccolo, Vrikkis.

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Vitturini, Diakite, Piacentini, Tentardini; Santoro, Arrigoni; Ilari, Bombagi (86′ Gerbi), Costa Ferreira; Pinzauti (75′ Mungo).

A disp. di Paci: D’Egidio, Trasciani, Bellucci, Viero, Lombardi, Kyeremateng, Mungo, Di Francesco, Gerbi.

ARBITRO: Francesco Luciani (Roma 1)

AMMONIZIONI: Vitturini (TE), Giosa (CT), Welbeck (CT), Ilari (TE)

RECUPERO: /;

MARCATORI: 29′ aut. Confente (CT).

