Catania-Teramo 0-1, interviste Raffaele e Claiton – video

il Catania subisce la seconda sconfitta consecutiva in casa dopo il derby contro il Palermo.

La squadra manca di incisività e sicurezza nelle manovre offensive rispetto alla formazione biancorossa più organizzata sul piano tattico.

Nell’intervista post-gara il tecnico etneo Giuseppe Raffaele ha spiegato come la squadra etnea abbia faticato sul dialogo fra i reparti.

Ha evidenziato anche una forma fisica non al meglio dei singoli giocatori,

e ha manifestato anche alcuni problemi nell’affrontare la chiusura serrata degli avversari abruzzesi in fase di ripiego.

Intervista post gara, allenatore etneo Giuseppe Raffaele

Queste le parole di mister Raffaele:

“Nel primo tempo abbiamo fatto fatica nell’organizzare il gioco, siamo stati lenti nelle giocate,

mentre nel secondo tempo abbiamo cercato di spingere,

ma si è visto che eravamo in difficoltà dal punto di vista della brillantezza dei singoli”.

Intervista post gara, difensore etneo Claiton Dos Santos Machado

Spiega il tecnico:

“Stiamo pagando un momento difficile,

ero convinto che avremmo fatto una partita diversa dopo la vittoria a Bisceglie”.

E precisa:

“In questo momento facciamo fatica a finalizzare quando troviamo squadre chiuse”.

Sul match contro la Turris di mercoledì 17 marzo:

“Dobbiamo resettare subito e proiettarci verso la gara di mercoledì e fare risultato,

dobbiamo fare risultato, si vede che la squadra ha perso un po’ di brillantezza”.

E conclude:

“Ci ritroviamo a dovere forzare alcune situazioni e purtroppo le stiamo pagando”.

Anche Claiton ha espresso il suo rammarico per la sconfitta interna in un contesto in cui i tre punti erano importanti,

affermando che “volevamo consolidare una buona posizione in classifica per i playoff”.

e sottolineando che “non abbiamo tempo per piangerci addosso”.

Infine il difensore etneo ha mandato un messaggio positivo:

“Dobbiamo responsabilizzarci un po’ di più e darci una mano in campo”.