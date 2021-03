Covid in Sicilia, 679 nuovi casi e 13 vittime. I test eseguiti sono quasi 25.700. Alti i contagi a Palermo e Catania. il dettaglio per provincia.

Covid in Sicilia, 679 i nuovi casi e 13 vittime. I malati Sono 7 in più rispetto a ieri. I test eseguiti nelle ultime 24 ore sono quasi 25.700.

Il tasso di positività scende al 2,6%. Tredici i morti, 392 i guariti. Negli ospedali i ricoverati sono 772 (uno in più rispetto a ieri).

I pazienti in terapia intensiva sono 101, (uno in più rispetto a ieri).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Palermo 299; Catania 150; Ragusa 49; Agrigento 46; Messina 44; Caltanissetta 34; Siracusa 31; Trapani 23 ed Enna 3.

Nonostante i parametri non si raggiungano neanche in base ai nuovi criteri del decreto, la Sicilia passa in arancione da lunedì e rossa per i giorni di Pasqua.

Per poi tornare arancione o cambiare di nuovo dopo il 6 aprile.

È la disposizione del presidente del consiglio Draghi e del ministro della Salute Roberto Speranza.

Quindi le nuove misure restrittive anti-Covid saranno valide dal 15 marzo al 6 aprile in base al decreto legge emanato dal presidente del consiglio.

Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta.

In Italia salgono contagi e vittime.

i nuovi positivi in tutto il Paese sono 26.824. Ieri erano 25.673. I decessi sono 380, ieri erano 373. I positivi da inizio epidemia complessivamente sono 3.175.807, i morti 101.564.

Eseguiti 369.636 tamponi molecolari e antigenici (ieri i test erano 372.217). Il tasso di positività odierno è il 7,2%%, ieri era il 6,9%.

Gli ingressi in terapia intensiva Sono 226. Il saldo tra ingressi e uscite è di 55 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono ora 2.914 persone.

Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) aumentano i pazienti di 409 unità rispetto a ieri, per un totale di 23.656.

in Italia i positivi affetti da coronavirus tornano a superare il mezzo milione precisamente 509.317. Dimessi e guariti sono 2.564.926 (14.443 in più rispetto a ieri).

In isolamento domiciliare sono registrate 482.747 persone (11.503 in più).