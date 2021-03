Catania torna al "Cibali" contro il Teramo. Il match valevole per la trentesima giornata di Serie C è in programma sabato 13 marzo alle 12,30 stadio "Angelo Massimino".

Catania torna al “Cibali” contro il Teramo. Dopo la vittoria in trasferta al “Ventura” di Bisceglie sul punteggio di zero a tre,

il Catania si appresta a calcare nuovamente il terreno del “Massimino” per affrontare il Teramo,

compagine al momento ottava in classifica a soli quattro punti di distanza dalla formazione etnea.

Il match valevole per la trentesima giornata di Serie C è in programma sabato 13 marzo alle 12 e 30 al “Cibali”.

In vista della prossima gara interna mister Raffaele dovrà dosare al meglio le forze del collettivo rossazzurro,

reduce da un tour de force di tre settimane tanto impegnative quanto fondamentali in chiave playoff.

Per questo il tecnico etneo potrebbe adoperare qualche turnover e permettere ai giocatori di ruotare e riprendere energie,

tenendo soprattutto in considerazione assenze importanti come quella di Silvestri, ai box per almeno quaranta giorni a causa di due fratture costali.

E proprio per questo è lecito ipotizzare un maggiore minutaggio in difesa per Claiton, jolly del Catania assieme a Tonucci in questa stagione.

Discorso diverso, invece, per il reparto offensivo dove Reginaldo potrebbe giocare più tempo ma non necessariamente da titolare,

avendo alle spalle Sarao e Di Piazza pronti per dare il proprio apporto in partita,

in particolare quest’ultimo a segno per la prima volta al ritorno in maglia etnea in occasione della match esterno a Bisceglie.

D’altro canto il Catania incontra una squadra ben assestata che ha saputo incidere durante il testa a testa d’andata,

avendo il Teramo a novembre dell’anno scorso chiuso il match per uno a zero grazie alla rete di Ilari al terzo minuto del primo tempo.

Inoltre il carattere agonistico della squadra abruzzese ha dato i suoi risultati anche nelle ultime tre gare,

in cui il Teramo ha totalizzato una vittoria e due pareggi,

sebbene in precedenza sia uscita sconfitta dal campo della Casertana e in casa contro il Potenza.

Ciononostante la formazione biancorossa è ancora alla ricerca del successo esterno,

e il confronto con il Catania potrebbe essere una buona occasione sia per risalire la classifica piano piano,

sia per puntare a un buon posizionamento per i playoff e giocare un secondo campionato molto più competitivo.

Infine sarà da attenzionare anche un titolarissimo della squadra di mister Paci,

ovvero il centrocampista Francesco Bombagi, nonché ex rossazzurro nella stagione 2015/16,

che attualmente mantiene alta la bandiera del Teramo come capocannoniere degli abruzzesi a quota sei gol stagionali.