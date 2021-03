Vaccini over 70, a chi Pfizer o Moderna. Le inoculazioni agli «estremamente vulnerabili» per via delle loro patologie. Le categorie individuate.

Vaccini over 70, a chi Pfizer o Moderna

Vaccini over 70, a chi Pfizer o Moderna. Inziate le prenotazioni per il vaccino AstraZeneca agli over 70.

Nonostante ciò, vi saranno persone sottoposte necessariamente agli altri due farmaci al momento somministrati in Italia: Pfizer e Moderna.

Si tratta di pazienti cosiddetti «estremamente vulnerabili», ai quali è raccomandato “preferenzialmente” l’utilizzo di vaccini a mRNA.

I soggetti ai quali sarà somministrato il vaccino Pfizer e Moderna.

Sono persone affette da condizioni che, per danno d’organo pre-esistente o in ragione di una compromissione della risposta immunitaria al Sars-Cov-2,

hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di Covid-19.

Per loro arriveranno, forniture permettendo, i vaccini Pfizer e Moderna.

Le patologie individuate.

Ecco le categorie individuate dal Piano nazionale e indicate di conseguenza dalla Regione Siciliana:

Malattie respiratorie (Fibrosi polmonare idiopatica, altre patologie che necessitino di ossigenoterapia);

Malattie cardiocircolatorie (Scompenso cardiaco in classe avanzata -IV NYHA -, pazienti post shock cardiogeno);

Condizioni neurologiche e disabilità fisica, sensoriale, intellettiva o psichica (Sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla,

paralisi cerebrali infantili, pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive e conviventi, miastenia gravis, patologie neurologiche disimmuni);

Diabete e altre endocrinopatie severe quali morbo di Addinson (Soggetti over 18 con diabete giovanile, diabete di tipo 2 e che necessitano di almeno 2 farmaci ipoglicemizzanti orali o che,

hanno sviluppato una vascolopatia periferica con indice di Fontaine maggiore o uguale a 3);

Fibrosi cistica (Pazienti da considerare per definizione ad alta fragilità per le implicazioni respiratorie tipiche della patologia di base);

Insufficienza renale/patologia renale (Pazienti sottoposti a dialisi);

Malattie autoimmuni o immunodeficienze primitive (Grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza e conviventi,

malattie autoimmuni con associata immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico e conviventi);

Malattia epatica (pazienti con diagnosi di cirrosi epatica);

Malattie cerebrovascolari (Evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l’autonomia neurologica e cognitiva del paziente affetto.

Persone che hanno subito uno ‘stroke’ nel 2020 e per gli anni precedenti con ranking maggiore o uguale a 3);

Patologie onco-ematologiche ed emoglobinopatie (Pazienti onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi,

mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure e conviventi,

genitori di pazienti sotto i 16 anni di età, pazienti affetti da talassemia e anemia a cellule falciformi);

Sindrome di Down (Tutti i pazienti con sindrome di Down in ragione della loro parziale competenza immunologica e della assai frequente presenza di cardiopatie congenite sono da ritenersi fragili);

Trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche in lista d’attesa e sottoposti a trapianto emopoietico dopo tre mesi dal trapianto,

ed entro un anno dalla procedura (Trapianto di organo solido o emopoietico al di fuori delle tempistiche specificate, che,

abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l’ospite cronica in terapia immunodepressiva e conviventi);

Grave obesità (Pazienti con Bmi maggiore di 35).

Categorie con alto rischio clinico.

Individuate, le tipologie di persone con aumentato rischio clinico se infettate dal coronavirus.

Queste ultime intese come persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica le quali,

possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili.

Ecco le aree di patologia individuate:

malattie respiratorie, malattie cardiocircolatorie, condizioni neurologiche e disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica),

diabete e altre endocrinopatie, Hiv, insufficienza renale o patologia renale, ipertensione arteriosa, malattie autoimmuni o immunodeficienze primitive,

malattia epatica, malattie cerebrovascolari, patologia oncologica, trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche.