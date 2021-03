Sicilia si candida alla produzione di vaccini. La proposta è di Musumeci. Esiste la disponibilità ufficiale di un sito produttivo già pronto.

Sicilia si candida alla produzione di vaccini

Sicilia si candida alla produzione di vaccini. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci candida l’Isola come sede di produzione ‘pubblica’ vaccinale.

Il capo della giunta regionale lo fa con una lettera al ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

Il presidente avrebbe confermato «la disponibilità, a Palermo, di una struttura universitaria, dotata di camera bianca e bioreattore».

Struttura che:

«potrebbe essere posta immediatamente a disposizione del sistema produttivo”

L’apparecchiatura presente nel capoluogo siciliano:

«ha dimensioni adeguate per garantire un ampio fabbisogno produttivo».

Rileva il presidente Musumeci che:

«trattandosi di un bioreattore non ancora attivato potrebbe essere posto in funzione in tempi correnti e compatibili con le esigenze dell’epidemia».

Il progetto sarebbe firmato dai responsabili di una partnership scientifico-produttiva pronta a raccogliere la sfida.

Si tratta dell’Advanced technologies network center dell’Università di Palermo e l’azienda Abiel, spin off accademico.

Il valore aggiunto del sito di Palermo è la presenza di ben due bioreattori, uno da 20 e un altro da 200 litri.

Questi ultimi sono in grado di generare una biomassa di 5-6 volte superiore rispetto a una produzione in “bach” con costi di produzione inferiori al 20%.

Un’eccellenza siciliana che garantisce gli elementi di:

«competenza scientifica ed efficienza produttiva per sintesi, estrazione, purificazione, stoccaggio e liofilizzazione (se necessaria) di biomolecole ottenute come biomassa di sintesi in bioreattore».

Il Mise tiene in considerazione la proposta con «attenzione e interesse».

La giunta regionale, tramite l’assessore Ruggero Razza, ha avuto già un contatto con Massimo Scaccabarozzi,

presidente di Farmindustria e ad di Janssen, farmaceutica del gruppo Johnson&Johnson.

Questa multinazionale americana potrebbe anche far parte della idea messa in campo.